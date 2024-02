Skalica udržala káder pokope, Majerník: Mužstvo sa stabilizovalo

Skalica 7. februára (TASR) - Futbalisti MFK Skalica vstúpia do jarnej časti Niké ligy bez významných zmien. Deviate mužstvo tabuľky nastúpi v 19. kole v sobotu na pôde Dunajskej Stredy, ktorá drží poslednú postupovú priečku do prvej šestky nadstavbovej časti.



Skaličania na hráčov zo Žitného ostrova strácajú osem bodov, dobehnúť ich v zostávajúcich štyroch kolách a hrať v skupine o titul tak bude pre nich mimoriadne náročné. Aj preto sa na Záhorí o ataku na prvú šestku nahlas nehovorí. "Nerád hovorím o cieľoch. Ako tréner vnímam pozitívne v prvom rade to, že mužstvo sa stabilizovalo. Obmena kádra bola minimálna a iba na tých postoch, kde sme to potrebovali. Chalani sú tu už dostatočne dlho na to, aby plnili tie veci, ktoré od nich vyžadujeme. Pevne verím, že to všetko prispeje k tomu, aby si mužstvo sadlo a bolo úspešné aj na jar," vyhlásil na stredajšej tlačovej konferencii tréner Skalice Pavol Majerník.



Záhoráci majú pomerne bezpečný náskok 15 bodov pred Michalovcami, ktorým patrí "barážové" 11. miesto. Veria tak, že aj zápasy o záchranu sa im vyhnú. "Pripravovali sme sa v domácich podmienkach, ktoré sú solídne. Máme novú umelú trávu, hrali sme Tipsport ligu s kvalitnými tímami. Zimná príprava splnila účel, pevne veríme, že sme pripravení na prvé jarné kolo," doplnil Majerník.



V úspešný priebeh jarnej časti verí aj kapitán Skaličanov Martin Nagy: "Nálada v kabíne je dobrá. Príprava bola krátka, nám hráčom to vyhovuje. Tešíme sa už na prvý ligový zápas v jarnej časti. Spravíme všetko pre to, aby sme boli v jarnej časti úspešní a získali čo najviac bodov."