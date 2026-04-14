Skalica v baráži prehrala v Humennom 1:2 a stratila šancu na postup
Dukla na domácom ľade zvíťazila nad Prešovom 4:1, keď si jej góly rozdelili Descheneau a Ahl.
Bratislava 14. apríla (TASR) - Hokejisti Skalice stratili šancu na postup do Tipsport ligy. V utorkovom stretnutí 8. kola baráže o účasť v najvyššej slovenskej súťaži prehrali na ľade Humenného 1:2 v súboji účastníkov nižšej Tipos SHL. Na Trenčín aj Prešov strácajú štyri kolá pred koncom 13 bodov, zatiaľ čo Humenné má už iba teoretickú šancu, keďže má 11-bodovú stratu na prvé dve priečky.
Dukla na domácom ľade zvíťazila nad Prešovom 4:1, keď si jej góly rozdelili Descheneau a Ahl.
Dukla na domácom ľade zvíťazila nad Prešovom 4:1, keď si jej góly rozdelili Descheneau a Ahl.
baráž o účasť v Tipsport lige - 8. kolo:
HC 19 Humenné - HK Skalica 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Góly: 4. Žitný (Linet, Lušňák), 29. Toma (Žitný, Zekucia) - 53. Šátek (Kuba). Rozhodcovia: Kocúr, Orolin - Knižka, Janiga, vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
Humenné: Hurčík - Zekucia, Cibák, Jacko, Novota, Pulščák, Pišoja - Šachvorostov, Železkov, Rymarev - Vaško, Vrábeľ, Toma - Lušňák, Linet, Žitný - Borov, Krajňák, Sokoli
Skalica: Pončák - Urban, Barcík, Filip, Novajovský, Janík, Kubíček, Škápik - Obdržálek, Nemec, Jurík - Kalousek, Špirko, Sačkov - Šátek, Búlik, Kuba - Fungáč, Jurák, Kotvan - Dudáš
HK Dukla Trenčín - HC Prešov 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Góly: 10. Ahl (Bukarts, Šiška), 21. Descheneau, 33. Ahl (Mikuš, Bukarts), 55. Descheneau (Ahl, Varone) - 55. Berlev (Macejko, Avcin). Rozhodcovia: Baluška, Klejna - Frimmel, Bezák, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 693 divákov.
Trenčín: Hrenák – Hatala, Mikuš, Ullman, Starosta, S. Hain, Bečár – Descheneau, Varone, Ahl – Bellerive, Bubela, Ro. Bukarts – Krajčovič, Šiška, Bezúch – Hudec, Krajč, Lapšanský - Kalis
Prešov: Vyletelka (40. Kozel) – Macejko, Brincko, Kadyrov, Nátny, Semaňák, Chatrnúch, Maruna, Feranec – Ri. Bukarts, Cormier, Indrašis – Avcin, Berlev, Hamráček – Frič, Bortňák, Valigura – Chalupa, Suja, Jokeľ
tabuľka:
1. Trenčín 8 5 1 1 1 30:20 18
2. Prešov 8 5 1 1 1 27:20 18
3. Humenné 8 2 0 1 5 20:29 7
4. Skalica 8 1 1 0 6 25:33 5
HC 19 Humenné - HK Skalica 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Góly: 4. Žitný (Linet, Lušňák), 29. Toma (Žitný, Zekucia) - 53. Šátek (Kuba). Rozhodcovia: Kocúr, Orolin - Knižka, Janiga, vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
Humenné: Hurčík - Zekucia, Cibák, Jacko, Novota, Pulščák, Pišoja - Šachvorostov, Železkov, Rymarev - Vaško, Vrábeľ, Toma - Lušňák, Linet, Žitný - Borov, Krajňák, Sokoli
Skalica: Pončák - Urban, Barcík, Filip, Novajovský, Janík, Kubíček, Škápik - Obdržálek, Nemec, Jurík - Kalousek, Špirko, Sačkov - Šátek, Búlik, Kuba - Fungáč, Jurák, Kotvan - Dudáš
HK Dukla Trenčín - HC Prešov 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Góly: 10. Ahl (Bukarts, Šiška), 21. Descheneau, 33. Ahl (Mikuš, Bukarts), 55. Descheneau (Ahl, Varone) - 55. Berlev (Macejko, Avcin). Rozhodcovia: Baluška, Klejna - Frimmel, Bezák, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 693 divákov.
Trenčín: Hrenák – Hatala, Mikuš, Ullman, Starosta, S. Hain, Bečár – Descheneau, Varone, Ahl – Bellerive, Bubela, Ro. Bukarts – Krajčovič, Šiška, Bezúch – Hudec, Krajč, Lapšanský - Kalis
Prešov: Vyletelka (40. Kozel) – Macejko, Brincko, Kadyrov, Nátny, Semaňák, Chatrnúch, Maruna, Feranec – Ri. Bukarts, Cormier, Indrašis – Avcin, Berlev, Hamráček – Frič, Bortňák, Valigura – Chalupa, Suja, Jokeľ
tabuľka:
1. Trenčín 8 5 1 1 1 30:20 18
2. Prešov 8 5 1 1 1 27:20 18
3. Humenné 8 2 0 1 5 20:29 7
4. Skalica 8 1 1 0 6 25:33 5
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Todd Bjorkstrand, tréner Trenčína: „Odohrali sme solídne tri tretiny, väčšinu zápasu sme boli dobre organizovaní. Veľmi dôležité boli presilovky, vždy je dobré dať v nich tri góly. Bol to dobrý zápas z našej strany, tvrdo sme na tom pracovali. Nachádzame sa v dobrej situácii, ale stále potrebujeme ešte zvíťaziť. V piatok to bude dôležitý zápas.“
Kai Suikkanen, tréner Prešova: „Neodohrali sme najlepší zápas a ani Trenčín neukázal to najlepšie, čo vie. Domáci ale mali trochu navrch a zaslúžili si zvíťaziť. Samozrejme, dosť sme im pomohli hlúpymi chybami. Dostali sme tri góly v našich oslabeniach, čo je veľa. Lepší tím zvíťazil. Potrebujeme zvládnuť piatkový zápas, sme v dobrej pozícii.“
Juraj Šiška, útočník Trenčína: „Bol to dobrý výkon z našej strany. Od začiatku sme korčuľovali, dostávali sme sa do šancí, padli nám tam nejaké góly a celý priebeh hry sme kontrolovali, takže sme spokojní. Tieto víťazstvá sú dôležité, pretože to nebude treba doháňať na konci. Vystavili sme sa do lepšej pozície, za čo sme vďační.“
Miroslav Macejko, obranca Prešova: „Nemyslím si, že sme začali zle, ale mali sme tam jedno oslabenie a dostali sme gól. Trenčín mal trochu navrch a už sa mu darilo viac ako nám. Potom sme dostali ďalšie góly a už bolo ťažké dohnať to. Súper hral viac stiahnutý, stredné pásmo, ťažko sa nám cez to dostávalo. Tým pádom sme robili viac zakázaných uvoľnení a domáci hrali viac u nás.“
Todd Bjorkstrand, tréner Trenčína: „Odohrali sme solídne tri tretiny, väčšinu zápasu sme boli dobre organizovaní. Veľmi dôležité boli presilovky, vždy je dobré dať v nich tri góly. Bol to dobrý zápas z našej strany, tvrdo sme na tom pracovali. Nachádzame sa v dobrej situácii, ale stále potrebujeme ešte zvíťaziť. V piatok to bude dôležitý zápas.“
Kai Suikkanen, tréner Prešova: „Neodohrali sme najlepší zápas a ani Trenčín neukázal to najlepšie, čo vie. Domáci ale mali trochu navrch a zaslúžili si zvíťaziť. Samozrejme, dosť sme im pomohli hlúpymi chybami. Dostali sme tri góly v našich oslabeniach, čo je veľa. Lepší tím zvíťazil. Potrebujeme zvládnuť piatkový zápas, sme v dobrej pozícii.“
Juraj Šiška, útočník Trenčína: „Bol to dobrý výkon z našej strany. Od začiatku sme korčuľovali, dostávali sme sa do šancí, padli nám tam nejaké góly a celý priebeh hry sme kontrolovali, takže sme spokojní. Tieto víťazstvá sú dôležité, pretože to nebude treba doháňať na konci. Vystavili sme sa do lepšej pozície, za čo sme vďační.“
Miroslav Macejko, obranca Prešova: „Nemyslím si, že sme začali zle, ale mali sme tam jedno oslabenie a dostali sme gól. Trenčín mal trochu navrch a už sa mu darilo viac ako nám. Potom sme dostali ďalšie góly a už bolo ťažké dohnať to. Súper hral viac stiahnutý, stredné pásmo, ťažko sa nám cez to dostávalo. Tým pádom sme robili viac zakázaných uvoľnení a domáci hrali viac u nás.“