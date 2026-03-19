Skalica zdolala Levice 6:1 a v sérii vedie 3:2
Šiesty zápas je na programe v sobotu 21. marca v Leviciach.
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Hráči Skalice zvíťazili v piatom zápase semifinále play off Tipos Slovenskej hokejovej ligy nad Levicami 5:1 a ujali sa vedenia v sérii 3:2. Šiesty zápas je na programe v sobotu 21. marca v Leviciach.
piaty zápas semifinále play off Tipos SHL:
HK Skalica - HK TAM Levice 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Góly: 15. Nemec (Kubíček, Jurák), 16. Jurák (Kotvan, Janík), 36. Barcík (Kuba, Nemec), 48. Kubíček (Obdržálek, Nemec), 53. Sačkov (Obdržálek), 58. Šátek – 13. R. Svitana (Bartakovics, P. Svitana). Rozhodcovia: Fridrich, Výleta – Tvrdoň, Šramaty, vylúčení: 6:10, presilovky: 4:1, oslabenia: 0:0. 1615 divákov.
/stav série: 3:2/
