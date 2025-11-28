< sekcia Šport
Skalica zdolala Martin 6:0 v 22. kole
Martinčania sú po najvyššej prehre v sezóne na 4. priečke.
Autor TASR
Skalica 28. novembra (TASR) - Hokejisti Skalice zvíťazili v piatkovom zápase 22. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL) nad MHA Martin hladko 6:0. Bolo to pre nich tretie víťazstvo za sebou, po ktorom si upevnili priebežné 5. miesto v tabuľke. Martinčania sú po najvyššej prehre v sezóne na 4. priečke.
Tipos SHL - 22. kolo
HK Skalica - MHA Martin 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)
Góly: 1. Obdržálek (Urban, Nemec), 3. Fungáč (Hečko, Urban), 21. Šátek (Kubíček, Nemec), 37. Jurík (Obdržálek, Nemec), 38. Sachkov, 39. Fungáč (Dudáš, Sačkov). Rozhodcovia: Vido, Magušin - Olle, Ševčík, vylúčení: 3:2 na 2 min., navyše Špirko (Skal.) 5 min. + DKZ za seknutie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 715 divákov.
Skalica: Pončák - Urban, Kubíček, Janík, Frídel, Škápik, Novajovský, Filip - Jurík, Nemec, Obdržálek - Barcík, Špirko, Sachkov - Duban, Búlik, Šátek - Dudáš, Fungáč, Hečko
Martin: Bernát (38. J. Murín) - Pacalaj, Burzík, Kalnický, Jakubík, Lavička, Bakala, Simonides - Paulíny, Barto, Fafrák - Vybiral, Uram, Fujerík - Thomka, Babka, Melcher - Siakel, Stročka, Rešetár
