Skalica zdolala v baráži Humenné 5:4 a má prvé body
Baráž pokračuje 6. kolom v piatok 10. apríla, Humenné hostí Prešov a Trenčín privíta v Piešťanoch Skalicu.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 7. apríla (TASR) - Hokejisti Skalice vybojovali prvé víťazstvo v baráži o účasť v Tipsport lige. V 5. kole zdolali na svojom ľade Humenné 5:4 a pripísali si prvé tri body do tabuľky.
V nej je na čele Prešov, ktorý si doma poradil s Trenčínom 3:1. Dukle tak vrátil prehru 1:2 po predĺžení z prvého vzájomného zápasu.
baráž o účasť v Tipsport lige
5. kolo:
HC Prešov - HK Dukla Trenčín 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Góly: 8. Cormier (Brejčák, Ri. Bukarts), 23. Ri. Bukarts (Indrašis, Macejko), 47. Berlev (Kadyrov, Valigura) – 4. Ullman (Descheneau, Varone). Rozhodcovia: Jobbágy, Kocúr – Janiga, Staššák, vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1622 divákov.
Prešov: Vyletelka – Macejko, Brincko, Kadyrov, Nátny, Semaňák, Brejčák, Maruna, Chatrnúch – Indrašis, Cormier, Ri. Bukarts – Hamráček, Berlev, Avcin – Valigura, Bortňák, Chalupa – Blaško, Frič, Feranec
Trenčín: Junca – Hatala, Mikuš, Goljer, Hlaváč, Ullman, Starosta, Drgoň – Descheneau, Varone, Ahl – Bellerive, Bubela, Bezúch – Hudec, Šiška, Lapšanský – Krajč, Švec, Krajčovič
HK Skalica - HC 19 Humenné 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)
Góly: 8. Špirko (Šátek, Kuba), 28. Špirko (Podolinský, Urban), 29. Nemec (Škápik), 42. Špirko (Sačkov, Novajovský), 52. Jurák (Kuba, Janík) – 15. Linet (Lušňák, Žitný), 18. Krajňák (Novota), 29. Šachvorostov, 58. Vaško (Vrábeľ, Zekucia). Rozhodcovia: Goga, Čahoj – Frimmel, Šramaty, vylúčení: 6:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 1289 divákov.
Skalica: Lietava – Kubíček, S. Barcík, Filip, Novajovský, Janík, Urban, Dudáš, Škápik – Obdržálek, Nemec, Jurík – Podolinský, Špirko, Sačkov – Šátek, Búlik, Kuba – A. Barcík, Jurák, Kotvan
Humenné: Lackovič - Cibák, Zekucia, Pavúk, Jacko, Pulščák, Novota – Rymarev, Železkov, Šachvorostov – Toma, Vrábeľ, Vaško – Žitný, Linet, Lušňák – Sokoli, Krajňák, Borov
tabuľka:
1. Prešov 5 3 1 1 0 19:13 12
2. Trenčín 5 3 1 0 1 17:12 11
3. Humenné 5 1 0 1 3 16:21 4
4. Skalica 5 1 0 0 4 16:22 3
