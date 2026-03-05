< sekcia Šport
Skalica, Žiar nad Hronom a Humenné postúpili do semifinále SHL
Skaličania vyhrali aj tretí štvrťfinálový zápas s Topoľčanmi, najlepší tím po základnej časti zvíťazil vo štvrtok na ľade súpera 4:1 a sériu ovládol v najkratšom možnom čase.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Hokejisti HK Skalica, HK Žiar nad Hronom a HC 19 Humenné postúpili do semifinále play off Tipos SHL. Skaličania vyhrali aj tretí štvrťfinálový zápas s Topoľčanmi, najlepší tím po základnej časti zvíťazil vo štvrtok na ľade súpera 4:1 a sériu ovládol v najkratšom možnom čase.
Žiar nad Hronom triumfoval v sérii s Dubnicou takisto 3:0 na zápasy. Postup medzi najlepšiu štvorku spečatil víťazstvom u súpera 3:2 po predĺžení, o ktorom rozhodol v 65. minúte Nicolas Gašpar. Tri stretnutia stačili na postup aj Humennému, ktoré zdolalo domáce Nové Zámky po veľkej dráme 6:5 po predĺžení. „Býci“ boli blízko k vynúteniu si štvrtého duelu, keď v závere tretej tretiny viedli 5:4. Hrdinom hostí sa stal Filip Vrábeľ, ktorý tri sekundy pred koncom riadneho hracieho času v power play bez brankára vyrovnal na 5:5 a v predĺžení v čase 64:14 svojím druhým gólom v zápase rozhodol o triumfe Humenného.
O postupe tak nie je rozhodnuté už len v sérii medzi Martinom a Levicami. Tie zvíťazili vo štvrtok na ľade svojho protivníka 4:2 a v sérii vedú 2:1 na zápasy.
Žiar nad Hronom triumfoval v sérii s Dubnicou takisto 3:0 na zápasy. Postup medzi najlepšiu štvorku spečatil víťazstvom u súpera 3:2 po predĺžení, o ktorom rozhodol v 65. minúte Nicolas Gašpar. Tri stretnutia stačili na postup aj Humennému, ktoré zdolalo domáce Nové Zámky po veľkej dráme 6:5 po predĺžení. „Býci“ boli blízko k vynúteniu si štvrtého duelu, keď v závere tretej tretiny viedli 5:4. Hrdinom hostí sa stal Filip Vrábeľ, ktorý tri sekundy pred koncom riadneho hracieho času v power play bez brankára vyrovnal na 5:5 a v predĺžení v čase 64:14 svojím druhým gólom v zápase rozhodol o triumfe Humenného.
O postupe tak nie je rozhodnuté už len v sérii medzi Martinom a Levicami. Tie zvíťazili vo štvrtok na ľade svojho protivníka 4:2 a v sérii vedú 2:1 na zápasy.
štvrťfinále play off Tipos SHL
tretie zápasy /na 3 víťazstvá/:
MHA Martin - HK TAM Levice 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Góly: 18. Paulíny (Bakala, Fafrák), 28. Uram (Nauš, Babka) – 4. Carey (R. Svitana, Hlinka), 41. Valent (Kupka, Bartakovics), 56. Bartakovics (Jasečko), 59. Vaňo (Králik, Král). Rozhodovali: Žák, Stano - Bezák, Vystavil, vylúčení: 1:2 na 2 min., navyše Fujerík 5+DKZ za seknutie, Pacalaj 5+DKZ za bitku - Carey 5+DKZ za bitku, presilovky a oslabenia: 0:0, 2866 divákov.
MHA Martin: Borák - Myšiak, Pacalaj, Burzík, Eperješi, Jakubík, Ligas, Bakala, Lavička – Fafrák, Fujerík, Paulíny – Melcher, Markovič, Vybíral – Nauš, Babka, Uram – Stročka, Thomka, Rešetár
HK TAM Levice: Gajan – Stevens, Pač, Jasečko, Valent, Rais, Pánik, Štrbáň, Hlinka – Carey, Kupka, Bartakovics – Vaňo, Král, Králik – P. Svitana, Slovák, Kapustin – Ozimák, R. Svitana, Sobotka
/stav série: 1:2/
HC MUŠLA Topoľčany - HK Skalica 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Góly: 8. Gergel (Bečka, Brath) – 10. Kuba (Búlik, Urban), 23. Šátek (Janík, Búlik), 36. Jurák (Nemec, Kubíček), 46. Obdržálek (Škápik, Jurík). Rozhodovali: Lesay, Valach – Lepieš, Jonák, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 820 divákov.
HC MUŠLA Topoľčany: Noskovič - Pupák, Hruška, Ejem, Bystričan, Štefanka, Bereš, Brath, Jombík – Ružek, Janča, Ožvald – Gergel, Bečka, Benko – Šišovský, Hurtaj, Piačka – Matej, Bodnár, Kohút
HK Skalica: Lietava - Kubíček, Urban, Novajovský, Škápik, Janík, Frídel, Dudáš, Hečko – Obdržálek, Nemec, Jurík – Kalousek, Špirko, Sačkov – Šátek, Búlik, Kuba – Fungáč, Jurák, Kotvan
/konečný stav série: 0:3, Skalica postúpila do semifinále/
HC Nové Zámky - HC 19 Humenné 5:6 pp (2:2, 2:2, 1:1 - 0:1)
Góly: 3. Vítek (Molnár, Korím), 5. Múčka (Štrauch, Korím), 38. Múčka (White, Paul), 40. White (Waite, Paul), 48. Šuty (Melicher) – 13. Žitný (Pulščák, Zekucia), 20. Lušňák (Linet, Šachvorostov), 21. Žitný (Vaško, Zekucia), 22. Lušňák (Toma, Linet), 60. Vrábeľ (Zekucia, Pulščák), 65. Vrábeľ. Rozhodovali: Zelený, Valo – Mižík, Fekete, vylúčení: 7:11 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 492 divákov.
HC Nové Zámky: Dubek – Waite, Brejčák, Korím, Krchňavý, Melicher, Vaverčák, Barilla, Mészároš – White, Kodhaj, Paul – Štrauch, Šutý, Múčka – Mráz, Hazala, Šuty – Molnár, Czuczor, Vítek
HC 19 Humenné: Lackovič – Cibák, Zekucia, Jacko, Pavúk, Pulščák, Pišoja, Novota, Ragan – Vaško, Vrábeľ, Žitný – Šachvorostov, Železkov, Rymarev – Lušňák, Toma, Linet – Sokoli, Krajňák, Borov
/konečný stav série: 0:3, Humenné postúpilo do semifinále/
TSS GROUP Dubnica - HK Žiar nad Hronom 2:3 pp (1:1, 1:1, 0:0)
Góly: 12. Karšay (Legalin, Beňačka), 30. Strážovec (Lachkovič, Kováčik) – 15. Magdolen (Stupka, Kuboš), 39. Jakubík (Jakúbek, Gašpar), 65. Gašpar (Sládok, Magdolen). Rozhodovali: Bachúrik, Smrek – Uličný, Tvrdoň, vylúčení: 0:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 279 divákov.
TSS GROUP Dubnica: Kukučka – Pangelov-Juldašev, Hovorka, Kremnický, Bečár, Babrusev, Nahalka – Legalin, Beňačka, Karšay – Pobežal, Géci, Lachkovič – Janík, Vaňo, Szabo – Mišanko, Kováčik, Strážovec
HK Žiar nad Hronom: Petrík – Hraško, Fecko, Sládok, Zubák, Kuboš, Čulík, Baláži, Babeliak – Jakúbek, Jakubík, Gašpar – Stupka, Gabor, Magdolen – Ďaloga, Mikula, Suľovský – Rajčan, Brumerčík, Lopušan
/konečný stav série: 0:3, Žiar nad Hronom postúpil do semifinále/
tretie zápasy /na 3 víťazstvá/:
MHA Martin - HK TAM Levice 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Góly: 18. Paulíny (Bakala, Fafrák), 28. Uram (Nauš, Babka) – 4. Carey (R. Svitana, Hlinka), 41. Valent (Kupka, Bartakovics), 56. Bartakovics (Jasečko), 59. Vaňo (Králik, Král). Rozhodovali: Žák, Stano - Bezák, Vystavil, vylúčení: 1:2 na 2 min., navyše Fujerík 5+DKZ za seknutie, Pacalaj 5+DKZ za bitku - Carey 5+DKZ za bitku, presilovky a oslabenia: 0:0, 2866 divákov.
MHA Martin: Borák - Myšiak, Pacalaj, Burzík, Eperješi, Jakubík, Ligas, Bakala, Lavička – Fafrák, Fujerík, Paulíny – Melcher, Markovič, Vybíral – Nauš, Babka, Uram – Stročka, Thomka, Rešetár
HK TAM Levice: Gajan – Stevens, Pač, Jasečko, Valent, Rais, Pánik, Štrbáň, Hlinka – Carey, Kupka, Bartakovics – Vaňo, Král, Králik – P. Svitana, Slovák, Kapustin – Ozimák, R. Svitana, Sobotka
/stav série: 1:2/
HC MUŠLA Topoľčany - HK Skalica 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Góly: 8. Gergel (Bečka, Brath) – 10. Kuba (Búlik, Urban), 23. Šátek (Janík, Búlik), 36. Jurák (Nemec, Kubíček), 46. Obdržálek (Škápik, Jurík). Rozhodovali: Lesay, Valach – Lepieš, Jonák, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 820 divákov.
HC MUŠLA Topoľčany: Noskovič - Pupák, Hruška, Ejem, Bystričan, Štefanka, Bereš, Brath, Jombík – Ružek, Janča, Ožvald – Gergel, Bečka, Benko – Šišovský, Hurtaj, Piačka – Matej, Bodnár, Kohút
HK Skalica: Lietava - Kubíček, Urban, Novajovský, Škápik, Janík, Frídel, Dudáš, Hečko – Obdržálek, Nemec, Jurík – Kalousek, Špirko, Sačkov – Šátek, Búlik, Kuba – Fungáč, Jurák, Kotvan
/konečný stav série: 0:3, Skalica postúpila do semifinále/
HC Nové Zámky - HC 19 Humenné 5:6 pp (2:2, 2:2, 1:1 - 0:1)
Góly: 3. Vítek (Molnár, Korím), 5. Múčka (Štrauch, Korím), 38. Múčka (White, Paul), 40. White (Waite, Paul), 48. Šuty (Melicher) – 13. Žitný (Pulščák, Zekucia), 20. Lušňák (Linet, Šachvorostov), 21. Žitný (Vaško, Zekucia), 22. Lušňák (Toma, Linet), 60. Vrábeľ (Zekucia, Pulščák), 65. Vrábeľ. Rozhodovali: Zelený, Valo – Mižík, Fekete, vylúčení: 7:11 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 492 divákov.
HC Nové Zámky: Dubek – Waite, Brejčák, Korím, Krchňavý, Melicher, Vaverčák, Barilla, Mészároš – White, Kodhaj, Paul – Štrauch, Šutý, Múčka – Mráz, Hazala, Šuty – Molnár, Czuczor, Vítek
HC 19 Humenné: Lackovič – Cibák, Zekucia, Jacko, Pavúk, Pulščák, Pišoja, Novota, Ragan – Vaško, Vrábeľ, Žitný – Šachvorostov, Železkov, Rymarev – Lušňák, Toma, Linet – Sokoli, Krajňák, Borov
/konečný stav série: 0:3, Humenné postúpilo do semifinále/
TSS GROUP Dubnica - HK Žiar nad Hronom 2:3 pp (1:1, 1:1, 0:0)
Góly: 12. Karšay (Legalin, Beňačka), 30. Strážovec (Lachkovič, Kováčik) – 15. Magdolen (Stupka, Kuboš), 39. Jakubík (Jakúbek, Gašpar), 65. Gašpar (Sládok, Magdolen). Rozhodovali: Bachúrik, Smrek – Uličný, Tvrdoň, vylúčení: 0:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 279 divákov.
TSS GROUP Dubnica: Kukučka – Pangelov-Juldašev, Hovorka, Kremnický, Bečár, Babrusev, Nahalka – Legalin, Beňačka, Karšay – Pobežal, Géci, Lachkovič – Janík, Vaňo, Szabo – Mišanko, Kováčik, Strážovec
HK Žiar nad Hronom: Petrík – Hraško, Fecko, Sládok, Zubák, Kuboš, Čulík, Baláži, Babeliak – Jakúbek, Jakubík, Gašpar – Stupka, Gabor, Magdolen – Ďaloga, Mikula, Suľovský – Rajčan, Brumerčík, Lopušan
/konečný stav série: 0:3, Žiar nad Hronom postúpil do semifinále/