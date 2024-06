Skalica získala nigérijského útočníka Jibrila

Skalica 10. júna (TASR) - Nigérijský futbalista Taofiq Jibril sa stal novou posilou MFK Skalica. Dvadsaťšesťročný útočník sa s mužstvom Niké ligy dohodol na dvojročnej zmluve a bude nosiť dres s číslom 14. Klub zo Záhoria o tom informoval na oficiálnej webstránke.



Jibril v minulosti pôsobil v Žiline, no ešte pred príchodom na Slovensko pôsobil v nižších portugalských súťažiach v kluboch SC Vila Real a Valadares Gaia FC. V sezóne 2018/2019 si pripísal aj dva štarty v najvyššej portugalskej súťaži za klub Portimonense S.C. U "Šošonov“ strávil dve a pol sezóny, no počas tohto pôsobenia bol aj na polročnom hosťovaní v Zlatých Moravciach.



"Po Žiline som hrával v arménskej lige za Pjunik FC a taktiež za Ararat Armenia. Najvyššia slovenská futbalová súťaž je kvalitná. Už som tu pôsobil v minulosti a viem, aká vie byť intenzívna, takže môžem povedať, že sa mi tu páči,“ uviedol 26-ročný útočník. V Skalici je len krátko a zatiaľ sa s novým prostredím zoznamuje: "Prišiel som len pred pár dňami a aj keď je to malé mesto, stále sa zoznamujem s novými miestami a hlavne so spoluhráčmi. Skalica je tím so skúsenými futbalistami a v klube ma veľmi dobre privítali. Chcem dať zo seba to najlepšie, tvrdo pracovať, aby som pomohol tímu dosiahnuť jeho ciele v nasledujúcej sezóne."