Utorok 5. máj 2026
Skalica zvíťazila nad Košicami 3:1 v 8. kole skupiny o udržanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Skalica 5. mája (TASR) - Futbalisti MFK Skalica zdolali v zápase 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa FC Košice 3:1. Skaličania získali dôležité tri body v boji o záchranu, vďaka ktorým sa v tabuľke posunuli na deviate miesto a pred posledným Prešovom majú dve kolá pred koncom sezóny päťbodový náskok. Košice po neúspechu vo finále Slovenského pohára zaváhali aj v lige, no zostávajú na siedmej priečke.

Prvú šancu duelu mali Košičania, no Miljanič neskóroval zo samostatného úniku na Junasa. Následne prebrali iniciatívu domáci, ktorí išli do vedenia v 29. minúte, keď sa nožničkami v šestnástke prezentoval Šuver. Aj úvod druhého polčasu vyšiel lepšie Košiciam, ale zakončenia Soviča a Kakaya v sieti neskončili. Naopak, opäť udrela Skalica, keď Kakay stratil loptu pred vlastným pokutovým územím a jeho chybu potrestal Daniel. Hostí vrátil do zápasu Čerepkai, ktorý si nabehol za obranu Záhorákov a znížil na 1:2. V nadstavenom čase druhého dejstva však ešte Skalica pridala definitívu, keď striedajúci Šimko dorazil loptu za Dabrowského chrbát.



Niké liga - 8. kolo nadstavbovej časti

skupina o udržanie sa:

MFK Skalica - FC Košice 3:1 (1:0)

Góly: 29. Šuver, 66. Daniel, 90+4. Šimko - 68. Čerepkai. Rozhodovali: Marhefka - Hrmo, Kuba, ŽK: Daniel (Skalica), 1650 divákov.

Skalica: Junas - Suľa, Ujlaky, Šuver, Morong - Nagy (76. Mášik) - Daniel (90+1. Šimko), Bariš, Pudhorocký (76. Černek), Abdullahi - Potočný (59. Onyedika)

Košice: Dabrowski - Kakay, Magda, Ďurko - Kovacs (46. Madleňák), Lichý (69. Metu), Dimun, Lukačevič - Miljanič (83. Gallovič) - Rehuš (46. Čerepkai), Polča (46. Sovič)
