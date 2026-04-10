Skalica zvíťazila v 6. kole nad Trenčínom, Prešov zdolal Humenné
Baráž pokračuje 7. kolom v nedeľu 12. apríla, Trenčín hostí Humenné, Prešov privíta Skalicu.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 10. apríla (TASR) - Hokejisti Skalice zvíťazili v 6. kole baráže o účasť v Tipsport lige v Piešťanoch nad Duklou Trenčín 6:5 po predĺžení. Vďaka tomu narástol na čele štvorčlennej tabuľky náskok Prešova, ktorý triumfoval na ľade Humenného 3:1. Prešovčania sú na čele s 15 bodmi, Dukla má o tri menej, účastníci nižšej Tipos SHL zaostávajú. Skalica má päť bodov a Humenné štyri.
baráž o účasť v Tipsport lige
6. kolo:
HC 19 Humenné - HC Prešov 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Góly: 25. Vrábeľ (Toma, Vaško) – 15. Frič (Semaňák), 50. Indrasis (Bukarts), 56. Cormier. Rozhodcovia: Kocúr, Orolin – Janiga, Staššák, vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1458 divákov
Humenné: Lackovič – Cibák, Zekucia, Pulščák, Pavúk, Novota, Pišoja, Mitro – Rymarev, Železkov, Šachvorostov – Toma, Vrábeľ, Vaško – Žitný, Linet, Lušňák – Ragan, Krajňák, Borov
Prešov: Vyletelka – Brincko, Macejko, Nátny, Kadyrov, Chatrnúch, Semaňák, Eperješi, Blaško – Indrašis, Cormier, Bukarts – Hamráček, Berlev, Avcin – Valigura, Frič, Chalupa – Feranec, Maruna, Jokeľ
HK Dukla Trenčín - HK Skalica 5:6 pp (1:3, 2:1, 2:1 - 0:1)
Góly: 19. Starosta (Krajč, Hatala), 25. Bezúch (Bellerive, Varone), 31. Descheneau (Varone, Mikuš), 49. Bellerive (Mikuš, Krajč), 50. Hlaváč (Ahl, Descheneau) – 11. Obdržálek (Nemec, Jurík), 13. Jurák (Barcík, Nemec), 17. Kotvan (Frídel, Jurák), 33. Kuba (Sachkov, Barcík), 45. Šátek, 62. Kuba (Šátek, Urban). Rozhodcovia: vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1244 divákov
Trenčín: Junca – Ullman, Mikuš, Goljer, Hlaváč, Hatala, Starosta, Hain – Descheneau, Varone, Ahl – Bellerive, Šiška, Bezúch – Hudec, Bubela, Lapšanský – Švec, Krajč, Krajčovič
Skalica: Lietava – Barcík, Urban, Novajovský, Filip, Frídel, Janík, Škápik, Dudáš – Jurík, Nemec, Obdržálek – Sachkov, Špirko, Podolinský – Kuba, Búlik, Šátek – Kotvan, Jurák, Kalousek
tabuľka:
1. Prešov 6 4 1 1 0 22:14 15
2. Trenčín 5 3 1 1 1 22:18 12
3. Skalica 5 1 1 0 4 22:27 5
4. Humenné 5 1 0 1 4 17:24 4
Hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Samuel Krajč, útočník Trenčína: „Mali sme dosť zlý vstup do zápasu, prehrávať 0:3 v prvej tretine nie je nikdy dobré. Našťastie sme na konci prvej tretiny dali kontaktný gól a myslím si, že odvtedy sme mali viac-menej zápas pod kontrolou, vyrovnali sme a bohužiaľ, v predĺžení nám ďalší gól nepadol a berieme iba jeden bod. Musíme si už začať dávať väčší pozor a hrať od prvej minúty úplne inak ako dnes.“
Lukáš Kuba, autor víťazného gólu Skalice: „Pocity boli výborné, bola to eufória. Dostal som tam chvíľku priestoru, bola to situácia dva na dva, rozhodol som sa to vystreliť a padlo to tam, som veľmi rád. Veľká eufória je v kabíne, pretože si myslím, že v baráži odvádzame dobré výkony, bojovné, a konečne sme to zlomili na svoju stranu, takže super.“
