Skalica zvíťazila v Topoľčanoch 7:2, Martin zdolal Humenné 2:1
Humenné prehralo v Martine 1:2. Zostáva na tretej priečke, no na čelo má manko už päť bodov, hráči z Turca sú o bod späť na 4. priečke.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 5. januára (TASR) - Hokejisti HK Skalica zvíťazili v pondelkovom stretnutí 31. kola Tipos SHL na ľade Topoľčian presvedčivo 7:2. Naplno zabodovali v štvrtom stretnutí v sérii a vedú súťaž o dva body pred Žiarom nad Hronom, navyše majú zápas k dobru.
Tipos SHL - 31. kolo:
HK Gladiators Trnava - HC Nové Zámky 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
Góly: 46. Haščák (Filanovskij, Bíly) - 12. Kodhaj (M. Šuty, Vaverčák), 18. P. Šutý (Korím, Molnár), 20. P. Šutý (Molnár, Paul). Rozhodcovia: Adamec, Hlinka - Olle, Moravčík, vylúčenia: 4:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 290 divákov
Trnava: Hollý - Haborák, Sabo, Filanovskij, Bíly, Škultéty, Bottán, Achberger, Scheuer – Múčka, Holovič, Antonov – Haščák, Jamrich, Surový – Brath, Mamonov, Jurák - Jobek, Haščič, Hanula
Nové Zámky: Dubek – Brejčák, Šuranyi, Čajkovič, Korím, Vaverčák, Melicher, Krchňavý, Mészáros – Paul, Czuczor, White – Molnár, P. Šutý, Štrauch – Hazala, Kodhaj, M. Šuty – Novák, Pavlák, Barilla
MHA Martin - HC 19 Humenné 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Góly: 17. Markovič (Barto, Ligas), 48. Melcher (Fujerík) - 14. Krajňák (Borov). Rozhodcovia: Žák, Fridrich - Haringa, Drblík, vylúčenia: 4:8 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1781 divákov
Martin: Bernát - Pacalaj, Burzík, Ligas, Lavička, Jakubík, Bakala – Melcher, Fujerík, Uram – Barto, Babka, Fafrák – Poláček, Markovič, Šušoliak – Rešetár, Thomka, Stročka
Humenné: Lackovič - Cibák, Zekucia, Pavúk, Jacko, Pišoja, Serov, Vaculik – Žitný, Vrábeľ, Vaško – Šachvorostov, Krajňák, Borov – Sokoli, Toma, Vs. Kurovskyj – Synák, Vl. Kurovskyj, Ragan
HK TAM Levice - TSS GROUP Dubnica 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Góly: 1. R. Vaňo (Pač, Králik), 51. Stevens (Kupka, Teľcov) – 8. D. Vaňo (Lachkovič, Beňačka), 9. Tybor (Legalin, Švec), 30. Legalin (Tybor, Švec), 54. Ďuriš (Tybor, Szabo), 58. Legalin (Švec, Tybor). Rozhodcovia: Korba, Rojík - Uličný, Mižík, vylúčenia: 1:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1195 divákov
Levice: Maťovčík – Rais, Pánik, Pač, Meszároš, Bajza, Stevens, Hlinka - Bartakovics, Slovák, Chlepčok - Králik, Kupka, R. Vaňo - Ozimák, Carey, Teľcov - Sobotka, Svitana, Gellen
Dubnica: Kukučka - Babrusev, Pangelov, Jaroška, Hovorka, Kremnický, Nahalka, Szabo - Tybor, Švec, Legalin - Karšay, Ďuriš, Lachkovič - Bobík, Beňačka, Pobežal – Bořuta, D. Vaňo
HC MUŠLA Topoľčany - HK Skalica 2:7 (0:3, 0:3, 2:1)
Góly: 42. Kohút (Bereš, Ejem), 58. Kuboš (Bereš, Bečka) - 9. Sačkov, 14. Špirko (Barcík, Novajovský), 20. Sačkov (Kotvan, Búlik), 26. Sačkov (Novajovský, Špirko), 35. Sačkov (Špirko), 37. Špirko (Janík, Filip), 43. Hečko (Obdržálek, Frídel). Rozhodcovia: Smrek, Lauff - Riš, Fekete, vylúčenia: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 675 divákov
Topoľčany: Noskovič (20. Šebo) - Bystričan, Kuboš, Jombík, Pupák, Bereš, Ejem, Hruška – Ružek, Bečka, Gergel – Ožvald, Janča, Lušňák – Piačka, Hurtaj, Šišovský – Pšenko, Kohút, Bajzík
Skalica: Lietava - Urban, Kubíček, Škápik, Novajovský, Janík, Frídel, Filip, Hečko – Jurík, Nemec, Obdržálek – Barcík, Špirko, Šátek – Kotvan, Búlik, Sačkov – Dudáš, Fungáč, Duban
HC BIT markets TEBS Bratislava - HK Detva 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)
Góly: 6. Včelka (Dej, Zahradník), 41. Luža (Kršák) - 7. Dobiš (Jasečko, Hukel), 11. Sergienko (Kalousek, Novota), 41. Sergienko (Myšiak, Kalousek), 43. Kalousek, 59. Kalousek. Rozhodcovia: Mĺkvy, Valo - Rehák, Junek, vylúčenia: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 64 divákov
TEBS: Borák - Kršák, Luža, Knižka, Hauser, Fatul, Volkov, Karaffa – Bodnár, Buc, Hamráček – Včelka, Dej, Zahradník – Géci, Jakubík, Jendek – Mikulec, Petráš, Samadov
Detva: Gajan - Jasečko, Petran, Myšiak, Sergienko, Štec, Gallo, Lörincz – Hajnik, Viikilä, Bormanis – Kalousek, R. Šechný, Novota – Jedliček, Zöld, Križan – Dobiš, Hudec, Hukel
