Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. marec 2026Meniny má Tomáš
< sekcia Šport

Skalica zvíťazila v zápase Tatran Prešov 1:0

.
Na snímke zľava Lukáš Fabiš (Skalica). Foto: TASR - Roman Hanc

O triumfe Záhorákov rozhodol v 24. minúte krídelník Erik Daniel.

Autor TASR
Skalica 7. marca (TASR) - Futbalistom Tatrana Prešov nevyšiel premiérový zápas pod vedením nového trénera Jozefa Kostelníka. V sobotňajšom stretnutí 1. kola nadstavbovej časti Niké ligy prehrali na trávniku MFK Skalica 0:1. V skupine o udržanie sa zostali na predposlednej priečke, posledná Skalica na nich stráca už len dva body.

O triumfe Záhorákov rozhodol v 24. minúte krídelník Erik Daniel. V nadstavenom čase druhého polčasu mohol pridať bodku striedajúci Martin Nagy, ale z pokutového kopu medzi tri žrde netrafil.



Niké liga - 1. kolo nadstavbovej časti

skupina o udržanie sa:

MFK Skalica - FC Tatran Prešov 1:0 (1:0)

Gól: 24. Daniel. Rozhodovali: Kružliak - Pozor, Juhas, ŽK: Masaryk, Regáli, Olejník (všetci Prešov), 402 divákov.

Skalica: Junas - Suľa (84. Fabiš), Ujlaky, Černek, Gaži - Bariš (84. Nagy), Pudhorocký (84. Hollý) - Daniel (64. Niňaj), Smejkal, Abdullahi - Leginus (55. Mášik)

Prešov: Bajza - Kotula, Barbosa (76. Juritka), Bondarenko, Sipľak, Tatolna - Begala, Simon (82. Bernát), Regáli (82. Morim) - Masaryk (57. Sagna), Olejník
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť