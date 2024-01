Skaličania na úvod prípravy osemnásti, Majerník: Vyskúšame mladých

Skalica 4. januára (TASR) - Futbalisti MFK Skalica sa po krátkej zimnej prestávke stretli na úvodnom zraze v príprave na jarnú časť sezóny. Na tréningu privítal realizačný tím na čele s trénerom Pavlom Majerníkom 18 hráčov, medzi ktorými sa objavili aj nové tváre.



"Sviatky pre nás boli oddychom. Ja osobne som ich trávil tradične v kruhu najbližšej rodiny a aktuálne sa už všetci tešíme na ďalšiu prácu. Bez futbalu dlho nevydržím, už počas tohto obdobia som dával dokopy celú zimnú prípravu, v ktorej je našim cieľom hlavne stabilizovať káder. Výrazné obmeny hráčov neočakávame, samozrejme, k nejakým zmenám príde, ale nemali by byť zásadné," uviedol pre oficiálny klubový web kouč Pavol Majerník.



Skaličania sa zišli v počte 18 hráčov, medzi nimi aj s novými hráčmi, ktorí sa budú snažiť presvedčiť o svojich kvalitách. "Chceme si počas prípravy vyskúšať hlavne nejakých mladých futbalistov, ktorí by boli perspektívni do budúcna. Uvidíme, ktorý z nich nám vyskočí," povedal 45-ročný kormidelník, ktorý vedie tím zo Záhoria od decembra 2022.



Počas zimnej prípravy čaká Skaličanov šesť zápasov, z toho tri budú v rámci zimnej Tipsport ligy. V tabuľke Niké ligy zimuje MFK na 9. mieste. Úvod jari prinesie ešte štyri stretnutia základnej časti, a to s Dunajskou Stredou, Žilinou, Košicami a Trenčínom. "V príprave sa chceme venovať hlavne hernej stránke. Počas prvých desať dní sa budeme snažiť čo najviac potrénovať. Prípravu sme si naplánovali tak, aby sme sa zdokonaľovali po hernej stránke a osobne si myslím, že nás čakajú zaujímavé a kvalitné zápasy, ktoré nás preveria. Našim cieľom je zlepšovať sa a posunúť sa v ligovej tabuľke vyššie, tak ako to avizujeme už od začiatku sezóny," dodal Majerník.



Na úvodnom zraze chýbali brankári Martin Junas a Matěj Luksch, taktiež aj Daniel Smékal, Kaua Moura, Ján Vlasko, Martin Nagy a Yann Yao, ktorý mal na konci jesennej časti problém s vízami. Z mužstva odišiel počas zimnej prestávky obranca Ondřej Rudzan. Začiatok prípravy zhodnotil stredný obranca Oliver Podhorin: "Čakanie na začiatok zimnej prípravy bolo krátke, začíname trochu skôr, ale sme na to pripravení a popravde sa na to teším. Našim cieľom je, aby sme boli hlavne zdraví. Chceme poctivo odtrénovať celú prípravu, aby sme sa dobre pripravili na jarnú časť a čo najlepšie odohrali posledné štyri zápasy základnej časti, v ktorých sa budeme snažiť vybojovať čo najviac bodov."