Skaličania si želajú dobrý štart a stabilné výkony, otázni stopéri

Káder MFK Skalica:



brankári: Matej Luksch, Martin Junas, Erik Riška



obrancovia: Oliver Podhorin, Ondřej Rudzan, Michal Ranko, Kaua Moura, Martin Černek, Róbert Matejov, Adam Krčík



stredopoliari: Martin Nagy, Mário Hollý, Dani Alves, Martin Mášik, Ján Vlasko, Denis Baumgartner, Adam Morong, Yann Yao, Jakub Kousal



útočníci: Alex Sobczyk, Roman Haša, Daniel Smékal

prípravné zápasy MFK Skalica:



Baník Ostrava - Skalica 1:2



Góly Skalice: 71. Hurtado, 82. Hrubý (vl.)



Slovácko - Skalica 3:1



Gól: 89. Yao



Považská Bystrica - Skalica 0:1



Gól: 85. Morong



Skalica - Petržalka 1:0



Gól: 33. Šurnovský (vl.)



Výškov - Skalica 1:1



Gól: 4. Yao



Skalica - Mosonmagyarovári 0:1

Skalica 26. júla (TASR) - Futbalisti MFK Skalica vstúpia do novej sezóny najvyššej súťaže s cieľom zachytiť úvod a predvádzať stabilné výkony. Po predsezónnych zmenách v kádri nastala zmena na kľúčovom poste stopéra a dvojicu, ktorá bola podľa trénera Pavla Majerníka najlepšia v lige, musia nahradiť iní. Klub zároveň pokračuje aj v budovaní infraštruktúry štadióna.Futbalisti Skalice splnili v sezóne 2022/2023 tradičný cieľ nováčikov a v najvyššej súťaži obsadili 8. miesto. Pomerne dlho boli v hre o prvú šestku a boj v strede tabuľky, ideálne v jej lepšej polovici, je jeden z cieľov trénera Pavla Majerníka:Skaličania si uvedomujú dôležitosť dobrého vstupu do sezóny. Odštartujú ju domácim zápasom so Zlatými Moravcami, následne budú hrať v Ružomberku a potom ich čaká trojlístok s najvyššími ambíciami - Slovan Bratislava, Spartak Trnava a Dunajská Streda.uviedol tréner Pavol Majerník.V skalickom tíme už nefiguruje stopérska dvojica Filip Blažek, Haiderson Hurtado, obaja zamierili do českej ligy.uviedol Majerník.Súčasťou skalického tímu je aj brankár Martin Junas, no ten je dlhodobo zranený a pre menšie zdravotné problémy nebude v úvode súťaže k dispozícii ani Adam Morong.K zmenám došlo pred novou sezónou nielen v hráčskom kádri, ale aj v infraštruktúre klubu.vysvetlil generálny manažér klubu Lukáš Varga.