Skalický sa po zápase so Švédskom vráti na Slovensko

Riga 30. mája (TASR) - Pre slovenského hokejového útočníka Pavla Skalického bude nedeľňajší zápas so Švédskom (od 19.15 SELČ) posledný na MS v Rige. Na základe dohody s vedením národného tímu sa v pondelok ráno presunie z rodinných dôvodov na Slovensko. Informovala o tom stránka hockeyslovakia.sk.



Skalický sa na tomto kroku dohodol s vedením reprezentácie ešte v závere posledného prípravného kempu pred MS. Napriek neodkladným osobným záležitostiam sa rozhodol štartovať v Rige, no už dlhodobo má naplánovanú dôležitú životnú udalosť, pre ktorú nedohrá MS. "Pavlovi sa chceme poďakovať za to, že nám pomohol k zisku dôležitých bodov na svetovom šampionáte. Jeho prístup k reprezentácii si vážime, aj preto sme sa dohodli, že po zápase so Švédskom môže z osobných dôvodov opustiť národný tím. Hoci tu fyzicky nebude, veríme, že jeho bojovný hokejový duch zostane s nami v Rige. V mene celého mužstva i realizačného tímu mu prajem v nachádzajúcich dňoch spojených s veľkou životnou udalosťou všetko najlepšie,“ uviedol asistent generálneho manažéra slovenskej reprezentácie Oto Haščák.



Slovenskí tréneri budú mať na zápas so Švédskom k dispozícii všetkých hráčov okrem brankára Branislava Konráda, ktorého trápia zdravotné problémy. Hrať už môžu aj obranca Mislav Rosandič a útočník Kristián Pospíšil, ktorí v sobotnom zápase s Dánskom (2:0) absentovali pre trest.