Skalický, Sukeľ i Pospíšil prispeli gólmi pri víťazstvách

Česká extraliga - 16. kolo:



Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 2:3 pp a sn (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 22. Harris, 44. Vráblík - 5. Poulíček, 42. Vondráček. Rozhodujúci sam. nájazd: Smejkal.







HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)



Góly: 48. a 53. Beránek, 6. Šír, 11. Koffer, 37. Jiskra, 59. Černoch - 4. a 10. Sobotka, 21. Forman







HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)



Góly: 55. Matys - 27. SKALICKÝ, 35. Lakatoš (JÁNOŠÍK), 60. Lakatoš







HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)



Góly: 4. Zbořil (POSPÍŠIL), 28. POSPÍŠIL, 31. Flek - 46. Sikora, 54. Vrána (ROMAN)







Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov 3:4 (2:0, 0:4, 1:0)



Góly: 7. Pytlík, 19. Smoleňák, 47. Bláha - 43. a 54. O. Kaše, 49. D. Kaše, 57. SUKEĽ







HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)



Góly: 15. Kunc (KUSKO), 18. Kohout (KUSKO), 33. Sirota, 60. Fridrich - 9. Hašek (MIKUŠ), 40. Zdráhal, 60. Abdul







Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)



Góly: 13. Flynn, 34. Melancon, 35. Vlach (FAŠKO-RUDÁŠ) - 18. Dmowski, 26. Freibergs, 27. Batna, 50. McCormack

Praha 29. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Pavol Skalický prispel gólom k víťazstvu BK Mladá Boleslav v 16. kole českej extraligy na ľade Škody Plzeň 3:1. Za hostí sa zapísal asistenciou do štatistík aj obranca Adam Jánošík.Bilanciu gól a asistencia si pripísal pri víťazstve Komety Brno nad Třincom (3:2) útočník Kristián Pospíšil. Presný zásah s prívlastkom víťazný zaznamenal do siete Kladna kapitán Litvínova Matúš Sukeľ, ktorého tím zvíťazil 4:3.Prvú výhru na ľade súpera v tomto ročníku najvyššej českej súťaže zaknihovali hráči Hradca Králové. V bránke so Stanislavom Škorvánkom nadviazali na domácu sériu piatich víťazstiev a zdolali Liberec 4:3.