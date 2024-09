Novým trénerom MFK Skalica sa stal Čech Oulehla

Skalica 3. septembra (TASR) - Futbalistov MFK Skalica bude v Niké lige trénovať David Oulehla. Štyridsaťročný český kouč prichádza z tímu Vysočina Jihlava.



Oulehla v minulosti pracoval aj v Baníku Ostrava ako asistent Pavla Vrbu i Pavla Hapala. "Dohoda o spolupráci so Skalicou prebehla rýchlo a som rád, že je predo mnou ďalšia zaujímavá výzva. Občas som zavítal aj na futbal do Skalice, pretože mám na Morave rodinu, a tak sa v tomto regióne často pohybujem. Prehľad o lige mám, nie je to pre mňa neznáma, často sledujem zápasy aj v televízii. V najbližšom období ju budem spoznávať viacej do hĺbky," vyhlásil nový tréner Skaličanov, ktorí v úvodných piatich kolách nezvíťazili a s troma bodmi za remízy im patrí posledná priečka v tabuľke.



Český tréner nahradí na lavičke Záhorákov Pavla Majerníka. "Budem chcieť nadviazať na prácu predošlého kouča, ktorý v klube odviedol veľký kus práce. Chcem sa prezentovať atraktívnym, aktívnym a kombinačným futbalom, v ktorom chceme súpera tlačiť k chybám. V krátkodobom horizonte je to hlavne o dosahovaní dobrých výsledkov, aby sme sa posunuli v tabuľke vyššie, aby sa nám hralo pokojnejšie a následne na to potom nadviazali v našej práci ďalej," povedal Oulehla pre klubovú stránku MFK Skalica.