Skalicu posilnil český útočník Matějka

Skalica 14. januára (TASR) - Český útočník Lukáš Matějka sa stal novou posilou futbalistov MFK Skalica. Do kádra aktuálne posledného tímu Niké ligy prichádza na polročné hosťovanie z Dukly Praha.



Dvadsaťsedemročný útočník doteraz pôsobil iba v domácich súťažiach, v Dukle strávil uplynulého dva a pol roka. "Chcem sa rýchlo začleniť do tímu, pomôcť mu na ihrisku, a to najmä gólmi, keďže to je to, čo sa odo mňa, ako od útočníka, očakáva. V Dukle som v poslednom období nehrával toľko, ako by som si predstavoval, oslovil ma skalický kouč, že by bol rád, keby som prišiel pomôcť so záchranou v prvej lige a ja to vnímam ako príležitosť," uviedol Matějka podľa klubovej webstránky.