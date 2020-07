Škamlová po triumfe: Teraz si to užijem, čo bude ďalej neviem

Piešťany 26. júla (TASR) - Chantal Škamlová sa veľmi potešila z triumfu na tenisovom turnaji Piešťany Ladies Open 2020. Po slovnej prestrelke so Slovenským tenisovým zväzom (STZ), ktorá sa odohrala v uplynulých dňoch, však nechcela brať celkový triumf ako nejaké zadosťučinenie a venovala ho všetkým blízkym, ktorí jej počas kariéry pomáhali.



Dvadsaťšesťročná tenistka tento týždeň zverejnila na sociálnych sieťach kritiku niektorých praktík STZ, ktorý ju podľa jej slov označil za neperspektívnu. Zväz následne reagoval a jej kritiku považuje za neopodstatnenú. "Ja som predovšetkým nechcela niečo dokazovať, ja si nemám čo dokazovať. Som hlavne šťastná kvôli ľuďom, ktorí sa za mňa postavili, za MatchPoint Tennis Academy v Púchove, za trénera Molnára, či už v minulosti za môjho manažéra Martina Halika, mojich rodičov, ktorí stáli vždy pri mne, a mnohými ďalším. Toto víťazstvo venujem im, lebo si to naozaj zaslúžili za všetku prácu, ktorú so mnou odviedli," povedala po triumfe v Piešťanoch.



V nedeľňajšom finále si ako štvrtá nasadená poradila s dvojkou podujatia Annou Karolínou Schmiedlovou 6:4 a 7:6 (1). "Vôbec som to nečakala, na tomto turnaji som bola skôr ako outsiderka, ale som veľmi šťastná zo svojich výkonov a ako som to zvládla po taktickej aj mentálnej stránke," zdôraznila víťazka, ktorá na turnaji nestratila ani jeden set.



K dobrým výkonom jej pomohlo aj takmer domáce prostredie. V minulosti totiž pôsobila v klube TK Kúpele Piešťany, na ktorého dvorcoch sa turnaj uskutočnil: "Určite mi to pomohlo, poznám tu veľmi veľa ľudí a veľmi rada som ich po dlhšej dobe videla. Užívala som si to tu."



Škamlová zatiaľ nevie, aká bude jej tenisová budúcnosť. "Momentálne si užijem toto víťazstvo a čo bude do budúcna, ešte neviem. Musím si s tými ľuďmi sadnúť a porozprávať sa, teraz si nedovolím odhadnúť, čo bude ďalej," dodala.