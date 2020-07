Škamlová sa stala víťazkou Piešťany Ladies Open 2020

Na snímke slovenská tenistka Chantal Škamlová počas finálového zápasu turnaja Piešťany Ladies Open 2020 v Piešťanoch v nedeľu 26. júla 2020. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

dvojhra - finále:



Chantal Škamlová (SR-4) - Anna Karolína Schmiedlová (SR-2) 6:4, 7:6 (1)

Piešťany 26. júla (TASR) - Chantal Škamlová sa stala víťazkou tenisového turnaj Piešťany Ladies Open 2020. Ako štvrtá nasadená zdolala v nedeľnom finále dvojku podujatia Annu Karolínu Schmiedlovú 6:4, 7:6 (1).V napínavom finále predviedli súperky množstvo pekných dlhých výmen, no obe hneď od úvodu často strácali svoje podanie a v prvých piatich gemoch nevyužila vlastný servis ani jedna z nich. Škamlová sa ujala vedenia 3:2, tretí brejk v zápase potvrdila v 6. geme a mala náskok 4:2. Favoritka súboja dokázal vyrovnať na 4:4, no následne opäť pokazila servis a Škamlová už dopodávala do víťazného konca - 6:4. V druhom sete viedla už 3:0, keď opäť dvakrát za sebou brejkla svoju súperku. Tá však nezložila zbrane, zlepšila presnosť úderov a vyrovnala na 3:3. Napínavý duel pokračoval, pričom do stavu 6:6 už ani jedna zo súperiek nevyužila výhodu na podaní. Rozhodnúť tak musel tajbrejk, v ktorom mala lepšie nervy Škamlová a vyhrala ho jasne 7:1.povedala víťazka, ktorá na turnaji nestratila ani jeden set.Schmiedlová tak nezopakovala triumf z predchádzajúceho turnaja série Peugeot Tennis Tour 2020 na antuke Slávie STU Bratislava.povedala po zápase Schmiedlová.