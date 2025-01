ŠKANDÁL: Bývalú futbalovú hviezdu zatkli pre obchod s kokaínom

Brusel 27. januára (TASR) - Bývalého belgického futbalového reprezentanta Radju Nainggolana zatkli v rámci vyšetrovania pašovania kokaínu z Južnej Ameriky do Európy. V pondelok to uviedla bruselská prokuratúra.



Bruselská federálna polícia vykonala v pondelok ráno tridsať razií najmä v provincii Antverpy, v Bruseli a jeho okolí. Tamojšia prokuratúra potvrdila, že Nainggolan bol "v súvislosti s týmto prípadom zbavený slobody". Vyšetrovanie sa sústreďuje na údajný nelegálny dovoz kokaínu z Južnej Ameriky cez prístav v Antverpách a jeho redistribúciu v Belgicku, informovala agentúra AP.



Bývalý hráč AS Rím či Interu Miláno bol niekoľko mesiacov bez angažmánu, nedávno sa však vrátil z futbalového dôchodku a posilnil druholigový belgický tím KSC Lokeren-Temse. Svoj debut v jeho drese oslávil cez víkend gólom priamo z rohového kopu. Jeho nový klub vo vyhlásení uviedol, že o zatknutí Nainggolana sa dozvedel až z médií. "Klub rešpektuje prezumpciu neviny, a preto sa nemôže ďalej k prípadu vyjadrovať. Môžeme len potvrdiť, že hráč dnes ráno chýbal na tréningu," uviedol KSC Lokeren.



Tridsaťšesťročný stredopoliar má na konte 30 štartov v národnom tíme, za Belgicko hral naposledy v marci 2018.