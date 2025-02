Skaza talianskych klubov: Po AC Miláno a Atalante vypadol aj Juventus

Bratislava 20. februára (TASR) - Odvety play off o osemfinále futbalovej Ligy majstrov priniesli pre talianske kluby skazu. Po AC Miláno a Atalante Bergamo sa s prestížnou súťažou rozlúčil aj Juventus Turín, ktorý prehral na pôde PSV Eindhoven 1:3 po predlžení. Jediným zástupcom Serie A medzi elitnou šestnástkou tak bude úradujúci taliansky šampión Inter Miláno.



AC Miláno, Atalanta i Juventus vypadli s klubmi s nižším koeficientom. "Rossoneri" stroskotali na Feyenoorde Rotterdam vo svojom strede so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom. Atalanta v pozícii minulosezónneho víťaza Európskej ligy neprešla cez belgický Club Bruggy. Juventus rovnako ako v domácom dueli (2:1) neustrážil chorvátskeho krídelníka Ivana Perišiča, ktorý poslal Eindhoven do vedenia. Timothy Weah síce vyrovnal, no Ismael Saibari poslal zápas do predĺženia, v ktorom rozhodol o postupe Eindhovenu stopér Ryan Flamingo. "Začínal som vo futbale ako útočník, takže mám nos na góly," uviedol hrdina PSV.



"Chalani dnes dali do toho všetko, postup do osemfinále je dielo celého kolektívu. Po vyrovnávajúcom góle Juventusu sme mali nôž na krku. Dokázali sme však súpera zatlačiť, vynútili si predĺženie a v ňom sme sa dočkali zaslúženej odmeny v podobe tretieho gólu. Bol to pre nás i skvelých fanúšikov fantastický večer," nadchýnal sa 34.ročný kapitán Eindhovenu Luuk de Jong.



Mužom zápasu bol podľa UEFA krídelník Noa Lang, ktorý pred prvým gólom vyzvŕtal dvoch obrancov Juventusu a adresoval učebnicovú prihrávku Perišičovi. "Užívam si zápasy, keď súper zaparkuje pred svojou bránkou autobus a ja sa musím prebíjať cez húštinu obrancov. Niekedy ma aj zdvojujú, no nerobí mi to problémy, je to pre mňa výzva," zdôraznil Lang. PSV čaká v osemfinále Inter alebo londýnsky Arsenal



V tábore Juventusu zavládlo veľké sklamanie. "Mrzí ma, že sme nenadviazali na kvalitný výkon zo zápasu proti Interu. Je to krok späť, premárnili sme veľkú šancu na postup do osemfinále Ligy majstrov. Po vyrovnávajúcom góle sme akoby prestali hrať. PSV ukázal väčšiu vôľu po víťazstve a postúpil zaslúžene," priznal kouč "starej dámy" Thiago Motta. Juventus nešetrili ani talianske médiá. Gazzetta dello Sport konštatovala, že Mottov pohár je po vypadnutí s holandským šampiónom poloprázdny.