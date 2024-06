Skejtbording: Tury má miestenku do Paríža

Budapešť 22. júna (TASR) - Slovenský reprezentant v skejtbordingu Richard Tury si zabezpečil miestenku na OH 2024. Účasť v Paríži si zaistil postupom do finále disciplíny street na podujatí olympijskej kvalifikačnej série v Budapešti.



Tury skončil v prvej časti kvalifikačnej série v Šanghaji na 19. priečke, v olympijskom rebríčku mu pred podujatím v Maďarsku patrila 12. pozícia. Na OH sa kvalifikuje v každej disciplíne 20 najlepších podľa renkingu. Po postupe medzi finálovú osmičku v Budapešti je jasné, že olympiáda mu už nemôže ujsť. Definitívne potvrdenie zo strany svetovej federácie World Skate príde v pondelok, keď zverejní konečný olympijský rebríček.



Člen Športového centra polície obsadil v sobotnom semifinále v Budapešti so ziskom 248,20 bodu siedmu priečku. Osemčlenné finále, v ktorom sa Tury predstaví ako jediný Európan, bolo na programe v nedeľu o 12.00 h. "Síce mi nevyšiel jeden trik, ktorý som plánoval, ale strategicky to stačilo. Išiel som jazdu, ktorú viem, že som schopný zajazdiť a zapísať si tak potrebné skóre. Lebo počíta sa jedna jazda z dvoch," povedal Tury pre RTVS. V maďarskej metropole išlo o všetko, jazdy na hrane však mnohým nevychádzali: "Dnes sme boli svedkami toho, že viacerí najlepší pretekári, ktorí išli predo mnou, toho veľa kazili. Veľa rozhoduje hlava. Je to náročné a ja som megašťastný, že môžem na tejto úrovni ťahať s tými najlepšími."



Tury dosiahol výborný výsledok už v marci, keď sa dostal do finále podujatia WST Dubai Street. V ňom obsadil piatu priečku. Pod piatimi kruhmi sa predstaví premiérovo.