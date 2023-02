Skejtbordista Tury obsadil 5. miesto vo finále disciplíny street

MS v streete (Sharjah/SAE) - finále:



muži: 1. Aurelien Giraud (Fr.) 269,33, 2. Gustavo Ribeiro (Portug.) 267,38, 3. Ginwoo Onodera (Jap.) 263,04, 4. Kelvin Hoefler (Braz.) 248,59, 5. Richard TURY (SR) 245,42, 6. Jagger Eaton (USA) 179,15

Sharjah 5. februára (TASR) - Slovenský skejtbordista Richard Tury obsadil vo finále MS v disciplíne street piate miesto. Pri svojej premiérovej finálovej účasti na svetovom šampionáte získal v nedeľu v Spojených arabských emirátoch 245,42 bodu, od medaily ho delilo necelých 18 bodov.Titul majstra sveta si vybojoval Francúz Aurelien Giraud, šiesty v streete na OH v Tokiu. Nazbieral 269,33 bodu, o vyše dva viac ako druhý v poradí Gustavo Ribeiro z Portugalska. Tretí skončil iba 12-ročný Japonec Ginwoo Onodera (263,04).Tury sa prebojoval do finále z ôsmeho miesta v sobotnom semifinále, v ktorom dostal za svoj výkon 237,38 bodu. Vo finále zdolal aj bronzového z OH v Tokiu Jaggera Eatona z USA. Olympijský šampión z Tokia Japonec Horigome Juto sklamal, nedostal sa ani z kvalifikácie do štvrťfinále.Šampionát v meste Sharjah bol súčasť kvalifikácie na OH 2024 v Paríži.