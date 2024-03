Skejtbordista Tury postúpil do 2. fázy kvalifikácie z ôsmeho miesta

Dubaj 10. marca (TASR) - Slovenský skejtbordista Richard Tury postúpil do druhej fázy kvalifikácie na olympijské hry v Paríži z celkového ôsmeho miesta. Na víkendovom podujatí WST Dubai Street bol vo finále a obsadil piatu priečku.



"Do II. fázy kvalifikácie postupujem z celkového 8. miesta, kde sa stretnem už len so 44 najlepšími z celého sveta," napísal Tury na sociálnej sieti Facebook. Miestenku do Paríža si zaistí najlepších dvadsať pretekárov v každej disciplíne. K dispozícii sú celkovo štyri voľné karty.



"Finále síce nedopadlo podľa mojich predstáv - neodjazdil som čisto ani jednu finálovú jazdu, no podarilo sa mi aspoň zajazdiť dvakrát 'best trick'. Ten mi zabezpečil aj so šťastím skvelé 5. miesto," dodal Tury. Kvalifikačný proces na OH sa uzavrie v júni.