ŠKF Sereď a MŠK Žilina remizovali v 12. kole Fortuna ligy

ŠKF Sereď - MŠK Žilina 1:1 (1:1)



Góly: 1. Kadlec - 23. Minárik. Rozhodovali: Smolák – Bednár, Vitko, ŽK: Haša - Nemčík, Rusnák, ČK: 37. Morong (Sereď), 140 divákov.



ŠKF Sereď: Yakubu – Kadlec, Ljubičič, Dias, Morong – Iglesias (84. Machuča), Potoma, Gatarič (46. Popovič) – Karrica (71. Yao), Haša (71. Radič), Jureškin



MŠK Žilina: Petráš – Anang, Minárik, Nemčík, Sluka – Ďuriš (74. Slebodník), Fazlagič, Bičachčjan – Rusnák (46. Iľko), Paur, Goljan (65. Jánošík)

Na snímke zľava hráč Žiliny Dávid Ďuriš, hráč Serede Dani Iglesias a dole hráč Serede Adam Morong v zápase 12. kola Fortuna ligy vo futbale ŠKF Sereď - MŠK Žilina v Trnave v piatok 22. októbra 2021. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 22. októbra (TASR) - Futbalisti ŠKF Sereď remizovali v piatkovom zápase 12. kola Fortuna ligy v Trnave s MŠK Žilina 1:1. Sereď hrala od 37. minúty bez vylúčeného obrancu Adama Moronga, no hostia nedokázali využiť početnú výhodu. Žilina tak získala v uplynulých siedmich zápasoch ligy len tri body.Sereď gólovo udrela už pred uplynutím prvej minúty, Kadlec si nabehol do šestnástky, priťukol si s Hašom a umiestnil strelu k vzdialenejšej žrdi - 1:0. Aktivita domácich pokračovala aj v dvanástej minúte, k odrazenej lopte sa v šestnástke dostal Karrica, ale jeho strela zo záklonu bola slabá a Minárik stihol zakročiť. Vyrovnanie prišlo v 23. minúte, keď Paurova lopta z priameho kopu našla na zadnej tyči voľného Minárika a ten hlavou prekonal brankára Serede – 1:1. V 37. minúte chcel Morong odkopnúť padajúcu loptu, avšak trafil atakujúceho Bičachčjana do tváre a keďže bol posledný hráč domácich, rozhodca Smolák ho vylúčil.Druhý polčas sa od úvodu niesol v znamení tlaku Žiliny, ohrozenie brány Serede prišlo však až v 69. minúte, keď z diaľky vystrelil Bičachčjan. Legionár z Arménska mohol skórovať v 82. minúte, jeho strela z vnútra šestnástky mierila vysoko nad bránu. Gól nedal ani Ljubičič, keď po centri Kadleca mieril v 85. minúte vedľa žrde. Hoci Žilina hrala viac ako polčas v početnej výhode, proti Seredi získala po remíze 1:1 iba jeden bod.