ŠKF Sereď skončila s Dunajskou Stredou s bezgólovou remízou

ŠKF Sereď – DAC Dunajská Streda 0:0



Rozhodovali: Dohál – Hrmo, Ádám, ŽK: Košťál - Krstovič, Pinto, 202 divákov.



ŠKF Sereď: Chudý – Todorski, Dias, Šulek, Popovič – Potoma, Iglesias, Fábry (77. Radič) – Cobnan (81. Mateus), Haša (46. Košťál), Yao (90. Sanusi)



DAC: Veszelinov – Pinto, Kružliak, Brunetti, Ciganiks - Balogh (77. Andrezinho), Dimun, Njie, Verlinden (89. Moumou), Szánthó (46. Andzouana), Krstovič (61. Zuberu)

Hlasy:

Roman Hudec, asistent trénera Serede: "Chceli sme bodovať, bod je pre nás výborný. Hostia nás túto sezónu neporazili. Vstup do zápasu sme nemali dobrý, vychádzali sme zo zabezpečenej obrany, kontry nám nevychádzali. Súpera sme eliminovali a sme spokojní."



Joao Janeiro, tréner DAC: "Pozitívom zápasu je, že sme si zabezpečili štvrté miesto, budeme mať v baráži výhodu domáceho prostredia. Proti Seredi je to vždy ťažké, ak nepremeníte toľko šancí mužstvo začne byť nervózne a to je moja úloha zmeniť to."

Trnava 30. apríla (TASR) - Futbalisti Serede remizovali v sobotnom 8. kole nadstavby Fortuna ligy v skupine o titul v Trnave s DAC Dunajská Streda bez gólov.Na lavičke Serede chýbal tréner Juraj Jarábek. Stal sa prvým lodivodom v tejto sezóne, ktorý nútene pauzoval pre tri žlté karty. Nahradil ho asistent Roman Hudec. V šiestej minúte unikol po pravej strane Krstovič a pred bránou našiel Balogha, ktorý umne podstrelil Chudého, ale jeho pokus mieril mimo bránu. O minútu neskôr si s Chudým neporadil zblízka neporadil ani Verlinden, mieril iba do rukavíc. Verlinden sa do zakončenia dostal aj krátko po polhodine hry, jeho strelu z vnútra šestnástky výborne chytil Chudý. Streleckú aktivitu hostí uzavrel v 39. minúte Krstovič, jeho hlavička po rohovom kope mierila mierne nad bránku Serede. Sereď sa dostala k nebezpečnej strele až v záverečnej minúte prvého polčasu, Fábry našiel iba pripraveného Veszelinova.Druhý polčas otvorila propagačná strela striedajúceho Košťála, s jeho pokusom brankár DAC veľa práce nemal. Nezáživný polčas oživil až striedajúci Zuberu. Mohol poslať svoj tím do vedenia, ale po hodine hry v šestnástke mieril namiesto do bránky iba do posledného obrancu. V 75. minúte sa do zakončenia dostal Košťál, jeho strela z vnútra pokutového územia mierila nad bránku hostí. Košťál mohol zápas rozhodnúť v 86. minúte, ale nepremenil šancu pred bránkou hostí a mieril iba do Veszelinova. Podpriemerný zápas sa napokon aj skončil bezgólovou remízou, domáci za ňu môžu ďakovať najmä brankárovi Chudému, ktorý "chytil" dva isté góly.