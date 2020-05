SKGA spúšťa súťažnú sezónu, odštartuje prvým dielom na Táľoch

Bratislava 19. mája (TASR) - Slovenská golfová asociácia (SKGA) spúšťa cez víkend súťažnú sezónu. Ako už dávnejšia avizovala, ročník otvorí prvý diel SKGA Tour na ihrisku Gray Bear na Táľoch (23.-25. mája).



V rámci štvrtej fázy uvoľňovania opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou v krajine sú od stredy 20. mája povolené hromadné športové podujatia do sto osôb, samozrejme za podmienky dodržiavania hygienických nariadení. SKGA tak môže po pauze zavinenej pandémiou koronavírus opäť organizovať golfové turnaje, do počtu sto osôb vrátane realizačného personálu, ako sú organizátori, rozhodcovia, štartéri, kedíkovia či maršáli. Vďaka tomu počas nadchádzajúceho víkendu prebehnú prvé tohtoročné podujatia SKGA Tour, SKGA Mid Am Tour a SKGA Senior Tour.



SKGA otvorila golfové ihriská už 22. apríla na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu o otvorení vonkajších športovísk, až do stredy sa však na nich nemohli konať žiadne turnaje. Aj po spustení súťažného ročníka naďalej platia nariadenia o dodržiavaní odstupu, používaní dezinfekčných prostriedkov, o používaní ochranných rúšok na recepcii pri registrácii a celkovo v interiéri. Turnaje nebudú až do odvolania vyhodnocované, ocenení dostanú trofeje až pri podujatiach v budúcnosti, pokiaľ to situácia umožní. Ihriská budú fungovať bez použitia šatní a prítomnosti obecenstva. Informáciu priniesla SKGA na svojej oficiálnej webstránke.