Skialpinista Hubač je bronzový v individuálnych pretekoch U18

Hneď na štvrtom mieste skončil druhý Slovák z trinástky klasifikovaných dorasteneckých pretekárov Alex Kulanga (+4:17,1 min.).

Šahdag 6. marca (TASR) - Slovenský skialpinista Adam Hubač si vybojoval druhý bronz na ME v azerbajdžanskom stredisku Šahdag v kategórii do 18 rokov. V piatkových individuálnych pretekoch stratil na víťaza Mateia Petreho z Rumunska 1:48,4 minúty. Hneď na štvrtom mieste skončil druhý Slovák z trinástky klasifikovaných dorasteneckých pretekárov Alex Kulanga (+4:17,1 min.).

Slovenskí reprezentanti obsadili rovnaké pozície aj v stredajšom šprinte.
