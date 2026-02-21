< sekcia Šport
Skialpinisti Francúzska vyhrali miešanú štafetu, Slováci 11.
Slovenskí reprezentanti Marianna Jagerčíková s Jakubom Šiarnikom skončili na 11. mieste so stratou 3:38,8 min. na víťazov.
Bormio 21. februára (TASR) -Francúzski skialpinisti Emily Harropová a Thibault Anselmet získali na ZOH 2026 zlaté medaily v miešanej štafete. V Bormiu triumfovali s náskokom 11,9 s pred Švajčiarmi Marianne Fattonovou a Jonom Kistlerom, bronz vybojovali Španieli Ana Alonsová Rodriguezová a Oriol Cardona Coll (+26,5). Slovenskí reprezentanti Marianna Jagerčíková s Jakubom Šiarnikom skončili na 11. mieste so stratou 3:38,8 min. na víťazov.
Francúzi v olympijskej premiére súťaže miešaných skialpinistických štafiet potvrdili úlohu najväčších favoritov. Od úvodného výšľapu sa usadili na čele a najlepšie zvládli i šprintérske, technické pasáže. Slováci boli na úvodnom úseku, ktorý absolvovala Jagerčíková, na poslednej dvanástej priečke s výraznou stratou na najlepšie dvojice. Napokon sa posunuli na jedenástu pozíciu pred Austrálčanov.
„Bolo to náročné. Bola som prekvapená, že štart bol relatívne rýchly. Štafety sú úplne odlišné preteky ako šprint, intenzita a fyziológia je iná. Keď sa prepáli tempo, človek to cíti, preto som sa snažila mať to maximálne pod kontrolou," uviedla Jagerčíková v cieľových priestoroch.
Šiarnikovi sedela sobotňajšia súťaž viac ako štvrtkový šprint. „Subjektívne som išiel fajn, sneh bol dnes rýchly. Snažil som sa udržať čo najviac v kontakte s Nórom, ktorý bol tesne predo mnou. Som rád, že sme boli s Mariannou pri olympijskej premiére skialpinizmu. Chceli sme dosiahnuť možno viac, ale makajú a trénujú všetci. Páčila sa mi trať a tribúna plná ľudí, medzi ktorými nechýbali ani slovenskí fanúšikovia."
ZOH 2026 - skialpinizmus
súťaž miešaných štafiet: 1. Emily Harropová, Thibault Anselmet (Fr.) 26:57,44 min, 2. Marianne Fattonová, Jon Kistler (Švajč.) +11,86, 3. Ana Alonsová Rodriguezová, Oriol Cardona Coll (Šp.) +26,50, 4. Anna Gibsonová, Cameron Smith (USA) +42,99, 5. Alba De Silvestrová, Michele Boscacci (Tal.) +1:00,20 min, 6. Johanna Hiemerová, Paul Verbnjak (Rak.) +1:07,68, 7. Tatjana Pallerová, Finn Hösch (Nem.) +1:42,04, 8. Jü-čen Cch'-tan, Lu-er Pu (Čína) +2:24,22, 9. Iwona Januszyková, Jan Elantkowski (Poľ.) +2:40,99, 10. Ida Waldalová, Hans-Inge Klette (Nór.) +3:13,89, 11. Marianna JAGERČÍKOVÁ, Jakub ŠIARNIK (SR) +3:38,8
