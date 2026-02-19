Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Skialpinistka Fattonová získala historické zlato v šprinte

Švajčiarka Marianne Fattonová oslavuje víťazstvo vo finále žien v skialpinizme na Zimných olympijských hrách 2026 v Bormiu v Taliansku vo štvrtok 19. februára 2026. Foto: TASR/AP

Slovenka Jagerčíková mala sľubný štart do semifinálového kola, no po výbehu na schody sa jej lyžiarky dostal sneh a to jej zabránilo nasadiť si viazanie.

Autor TASR
Bormio 19. februára (TASR) - Švajčiarka Marianne Fattonová sa stala historicky prvou olympijskou víťazkou v skialpinizme. Vo štvrtkovom finále disciplíny šprint zvíťazila s presvedčivým náskokom na Francúzku Emily Harropovú, bronz si odniesla Španielka Ana Alonsová. Slovenka Marianna Jagerčíková nepostúpila zo semifinále.

Práve finále ženského šprintu prinieslo historicky prvé medaily v tomto športe na ZOH. Tridsaťročná Fattonová nadviazala na titul majsterky sveta v šprinte z roku 2025. Slovenka Jagerčíková mala sľubný štart do semifinálového kola, no po výbehu na schody sa jej lyžiarky dostal sneh a to jej zabránilo nasadiť si viazanie. Stratila veľa sekúnd a do finále sa nedostala. Napokon je čas stačil na celkové 12. miesto. Druhá zo Sloveniek Rebeka Cullyová sa nedostala z kvalifikácie do semifinále a v olympijskej premiére sa umiestnila na 16. priečke spomedzi 18 štartujúcich.

ZOH 2026, skialpinizmus

ženy

šprint

1. Marianne Fattonová (Švaj.) 2:59,77 min, 2. Emily Harropová (Fr.) +2,38 s, 3. Ana Rodriguezová Alonsová (Šp.) +10,45, 4. Tatjana Pallerová (Nem.) +13,49, 5. Giulia Muradová (Tal.) +15,69, 6. Margot Ravinelová (Fr.) +18,50.
