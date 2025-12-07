Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Skialpinistka Jagerčíková v šprinte v Solitude získala 4. miesto

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Jagerčáková potvrdila, že patrí k elite v novom olympijskom odvetví.

Autor TASR
Salt Lake City 7. decembra (TASR) - Slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková obsadila 4. miesto v šprinte na pretekoch 1. kola Svetového pohára v americkom stredisku Solitude. V šesťčlennom finále prišla do cieľa s mankom 22,9 sekundy na víťaznú Francúzku Margot Ravinelovú. Od pódiového umiestnenia ju delilo 9,7 s.

Jagerčáková potvrdila, že patrí k elite v novom olympijskom odvetví. Miestenku do Milána a Cortiny d'Ampezzo získala už v sobotu zásluhou úspešného štartu v miešanej štafete spoločne s Jakubom Šiarnikom. Jej kvalitné vystúpenie v americkom stredisku znamená, že Slovensko môže štartovať aj v šprinte a mať miestenku aj pre druhú ženu, ktorou by mohla byť Rebeka Čullyová. Pred pretekmi patrila Slovensku jedna zo štyroch pozícií, ktorá Slovensku garantovala miestenku zásluhou rebríčka. Kvalifikačný proces riadi Medzinárodná federácia skialpinizmu (ISMF).



1. kolo SP v skialpinizme v Solitude

šprint - ženy, finále: 1. Margot Ravinelová (Fr.) 3:14,8 min., 2. Giulia Muradová +13,1 s, 3. Katie Mascheronová (obe Tal.) +13,2, 4. Marianna JAGERČÍKOVÁ (SR) +22,9
