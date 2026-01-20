Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Skikrosárka Fričová získala miestenku na ZOH

Na snímke Nikola Fričová (Slovensko) preteká v disciplíne super obrovský slalom počas Svetového pohára v lyžovaní na tráve (FIS Grasski World Cup 2025) v prostredí Jasenskej doliny pri Martine v piatok 4. júla 2025. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Okrem zimných disciplín je Fričová aj držiteľkou krištáľového glóbusu v lyžovaní na tráve z roku 2021, keď ovládla celkové poradie Svetového pohára.

Bratislava 20. januára (TASR) - Slovensko bude mať na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo zastúpenie aj v akrobatickom lyžovaní. Miestenku na ZOH získala reprezentantka v skikrose Nikola Fričová na základe realokácie nevyužitých kvót Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS). V kvalifikačnom období splnila nominačné kritériá Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) a FIS.

Dvadsaťpäťročná skikrosárka štartovala v aktuálnej sezóne vo viacerých pretekoch Svetového pohára, jej najlepším výsledkom bolo 28. miesto v talianskom Innichene. Paralelne pravidelne bodovala v Európskom pohári, kde sa v sezóne 2024/2025 opakovane umiestnila v najlepšej desiatke. Výrazným momentom jej doterajšej kariéry je zisk striebornej medaily v skikrose na zimnej univerziáde v Lake Placid.

Okrem zimných disciplín je Fričová aj držiteľkou krištáľového glóbusu v lyžovaní na tráve z roku 2021, keď ovládla celkové poradie Svetového pohára. SR bude mať olympijské zastúpenie v skikrose premiérovo. Informoval o tom v tlačovej správe Zväz slovenského lyžovania.
