Skinner z Edmontonu dostal pokutu 2000 dolárov za filmovanie

New York 3. decembra (TASR) - Hokejista Jeff Skinner z Edmontonu dostal pokutu 2000 dolárov za opakované filmovanie. Útočník "olejárov" dostal najskôr napomenutie, priestupku sa dopustil 22. októbra v zápase proti Caroline. Jeho druhý prehrešok už potrestali, stalo sa to 23. novembra v zápase proti NY Rangers.



Skinner spadol na ľad napriek tomu, že medzi ním a obrancom K’Andrem Millerom došlo k minimálnemu kontaktu. Následne pohľadom upozornil rozhodcov s cieľom vypýtať si faul súpera. Skinner je prvý hráč v tejto sezóne, ktorý dostal finančný trest za filmovanie. Ak by sa o to pokúsil ešte raz, zaplatil by už pokutu 3000 dolárov.