Skipp prestúpil z Tottenhamu do Leicesteru

Londýn 19. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Leicester City angažoval stredopoliara Olivera Skippa z Tottenhamu Hotspur. S 23-ročným Angličanom sa dohodol na päťročnom kontrakte.



Skipp je odchovancom Spurs a v drese A-tímu si pripísal 106 štartov vo všetkých súťažiach. Do Leicesteru ho podľa agentúry AFP "prilákal" tréner Steve Cooper, s ktorým sa pozná z národného tímu v mládežníckych kategóriách. "Mám pocit, že je to dobrá partia ľudí a hráčov. Personál ma pozná, so Steveom som spolupracoval v anglickej reprezentácii, takže je tam dobrý vzťah. Som si istý, že máme káder, ktorý dokáže byť konkurencieschopný v každom zápase. Teším sa na to, čo všetko môže tento tím dosiahnuť," radoval sa defenzívny stredopoliar.



Leicester sa po sezóne v Championship vrátil do najvyššej Premier League a v 1. kole nového ročníka ho v pondelok večer čakal zápas práve proti Tottenhamu.