Skjelmose triumfoval v 3. etape Okolo Švajčiarska a má žltý dres

Okolo Švajčiarska



výsledky 3. etapy (Tafers - Villars-sur-Ollon (143,8 km):



1. Mattias Skjelmose (Dán./Trek Segafredo) 3:29:14 h

2. Felix Gall (Rak./AG2R Citroën Team) +3 s

3. Juan Ayuso (Šp./UAE Team Emirates) +12

4. Remco Evenepoel (Bel./Soudal–Quick-Step)

5. Cian Uijtdebroeks (Bel./Bora-Hansgrohe)

6. Pello Bilbao (Šp./Team Bahrain Victorious)

7. Wilco Kelderman (Hol./Team Jumbo–Visma)

8. Rigoberto Uran (Kol./EF Education–EasyPost) všetci +21

9. Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) + 37

10. Romain Bardet (Fr./Team DSM) +45 ...

145. Peter SAGAN (SR/Total Energies) +20:22 min

priebežné poradie po 3. etape:



1. Skjelmose 7:36:31

2. Evenpoel +17 s

3. Ayuso +24

4. Sheffield +39

5. Bilbao +49

6. Uran +56 ..

124. SAGAN +20:17 min

Villars-sur-Ollon 13. júna (TASR) - Dánsky cyklista Mattias Skjelmose z tímu Trek Segafredo triumfoval v utorkovej tretej etape pretekov Okolo Švajčiarska a dostal aj na čelo priebežnej klasifikácie. V 148 km dlhej kopcovitej etape z Tafers do Villars-sur-Ollon skončil na druhom mieste Felix Gall z Rakúska (AG2R Citroën Team), tretí bol v cieli Španiel Juan Ayuso (UAE Team Emirates). Slovák Peter Sagan obsadil s vyše 22 minútovou stratou 145. miesto.V úvode etapy prišiel prvý únik, ale ten pelotón zlikvidoval. O všetkom sa rozhodlo v záverečnom stúpaní na Villars-sun-Ollon. Ako prvý zaútočil Remco Evenepoel, za neho sa zavesili Skjelmose a Gall. Vytvorili si náskok, sily stratil dovtedajší líder celkového poradia Stefan Küng. K trojici sa pripojil Pello Bilbao, k nemu sa pridali Rigoberto Uran, Juan Ayuso, Harold Tejada, Wilco Kelderman a Cian Uijtdebroeks.V úplnom závere zostali na čele len traja cyklisti, ktorí si to napokon rozdali aj o miesta na stupňoch víťazov. Skjelmose dosiahol piate profesionálne víťazstvo v kariére.V stredu čaká na cyklistov 152 km dlhá kopcovitá 4. etapa z Monthey do Leukerbadu.