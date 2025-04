Skjelmose víťazom Amstel Gold Race: „Ťažko tomu uveriť“

Amstel Gold Race - výsledky:



1. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) 5:49:58 h, 2. Tadej Pogčar (Slov./UAE Team Emirates-XRG), 3. Remco Evenepoel (Hol./Soudal Quick-Step) obaja rovnaký čas ako víťaz, 4. Wout Van Aert (Bel./Team Visma Lease a Bike), 5. Michael Matthews (Aust./Team Jayco AlUla), 6. Louis Barre (Fr./Intermarche-Wanty), 7. Romain Gregoire (Fr./Groupama-FDJ), 8. Tiesj Benoot (Bel./Team Visma Lease a Bike), 9. Thomas Pidcock (V.Brit./Q36.5 Pro Cycling Team), 10. Ben Healy (Írs./EF Education-EasyPost) všetci +34 s

Valkenburg 20. apríla (TASR) - Víťazom prestížnej jednodňovej klasiky Amstel Gold Race sa stal dánsky cyklista Mattias Skjelmose z tímu Lidl-Trek. V cieľovom špurte prekvapil všetkých, keď zdolal úradujúceho majstra sveta Slovinca Tadeja Pogačara a Holanďana Remca Evenepoela.Pre Skljemoseho je to jeden z najvýznamnejších triumfov v jeho cyklistickej kariére, v tomto roku je to dokonca jeho premiérové prvenstvo. V minulosti vyhral aktuálny majster Dánska celkovú klasifikáciu na pretekoch Okolo Švajčiarska (2023) a Luxemburska (2022). „“ uviedol víťaz pretekov v televíznom rozhovore.Na podujatí v Holandsku, ktoré meralo 256 km a išlo sa z Maastrichtu do Berg en Terblijt, sa predstavili takmer všetky hlavné hviezdy. V rámci jarnej klasikárskej časti sezóny to bolo záverečné podujatie pre Slováka Lukáša Kubiša z tímu Unibet Tietema Rockets. Podľa očakávania sa tvorili od úvodu úniky, ale postupne ich pelotón bez väčších problémov dotiahol.Do tempa sa začalo pridávať približne 50 kilometrov pred cieľovou páskou, v stúpaní na Gulperberg sa odtrhla od ostatných dvojica Julian Alaphilippe a Tadej Pogočar. Táto dvojica si vytvorila približne 10-sekundový náskok. Po pár kilometroch sa rozhodol Slovinec urobiť dôležitý krok za prvenstvom v týchto pretekoch. Za ním sa vytvorila skupina prenasledovateľov, ktorá však začala čoraz viac strácať.S ubúdajúcimi kilometrami sa zdanlivo bojovalo len o zostávajúce pódiové umiestnenia, medzi favoritov patril dvojka Evenepoel a Skjelmose, ktorá sa snažila okresávať Pogačarov náskok. K dráme sa schyľovalo približne osem kilometrov pred cieľom, keď Slovinca úspešne dotiahli a tak sa medzi týmto triom rozhodlo o víťazovi pretekov. Napokon mal v špurte najviac síl Skjelmose.V ženskej verzii tohto podujatia zvíťazila Holanďanka Mischa Bredewoldová (Team SD Worx-Protime) pred svojimi krajankami Ellen Van Dijkovou (Lidl-Trek) a Puck Pieterseovou (Fenix-Deceuninck). Jediná Slovenka na štarte Viktória Chladoňová obsadila 49. miesto so stratou dvoch minút a 33 sekúnd.