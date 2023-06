Skjelmose vyhral Okolo Švajčiarska, záverečná etapa pre Ayusa

výsledky 8. etapy (St. Gallen - Abtwil, časovka na 25,6 km):



1. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) 32:25 min.,

2. Remco Evenepoel (Belg./Soudal QuickStep) +8 s,

3. Mattias Skjelmose Jensen (Dán./Trek-Segafredo) +9,

4. Stefan Bissegger (Švaj./EF Education-EasyPost) +23,

5. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) +28,

6. Kasper Asgreen (Dán./Soudal-QuickStep) +36,

7. Mattia Cattaneo (Tal./QuickStep Alpha Vinyl) +39,

8. Matteo Sobrero (Tal./Jayco AlUla) +40,

9. Finn Fisher-Black (N.Zél./SAE Team Emirates) +42,

10. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) +46, ...,

96. Peter SAGAN (SR/Total Energies) +3:37 min.



konečné poradie:



1. Skjelmose 21:17:19 h,

2. Ayuso +9,

3. Evenepoel +45,

4. Wilco Kelderman (Hol./Jumbo-Visma) +2:09,

5. Romain Bardet (Fr./DSM) +2:41,

6. Rigoberto Uran (Kol./EF Education-EasyPost) +2:47,

7. Cian Uijtdebroeks (Bel./Bora-Hansgrohe) +3:04,

8. Felix Gall (Rak./AG2R Citroen) +3:25,

9. Dylan Teuns (Belg./Bahrajn-Victorious) +4:29,

10. Harold Tejada (Kol./Astana) +4:57, ...,

98. SAGAN +1:16:55 h

Abtwil 18. júna (TASR) - Dánsky cyklista Mattias Skjelmose Jensen sa stal celkovým víťazom pretekov Okolo Švajčiarska. Jazdec tímu Trek Segafredo potvrdil svoj žltý dres v záverečnej časovke, v ktorej obsadil druhé miesto. Víťazom ôsmej etapy sa stal Španiel Juan Ayuso (SAE Team Emirates), Slovák Peter Sagan z tímu TotalEnergies obsadil 96. priečku.Nedeľná časovka jednotlivcov zo St. Gallenu do Abtwilu merala 25,7 km a mala rovinatý profil. Ayuso dosiahol najrýchlejší čas 32:25 minút, o osem sekúnd zdolal Belgičana Remca Evenepoela z tímu Soudal-QuickStep, tretie miesto obsadil celkový víťaz pretekov Skjelmose.V celkovom poradí Ayuso skončil na druhom mieste so stratou deviatich sekúnd, tretiu priečku obsadil Evenepoel (+45 s). Rakúskemu jazdcovi Felixovi Gallovi (AG2R Citroën) nevyšla záverečná časovka, keď obsadil až 91. miesto a klesol v celkovej klasifikácii z priebežného druhého miesta až na ôsme.Najlepším výsledkom Sagana na podujatí bolo piate miesto v druhej etape, celkovo obsadil 98. pozíciu. Preteky poznačila tragická nehoda vo štvrtkovej piatej etape, keď domáci cyklista Gino Mäder spoločne s Američanom Magnusom Sheffieldom spadli počas zjazdu z Albulapassu a skončili hlboko pod úrovňou vozovky. Dvadsaťšesťročného Švajčiara sa lekárom podarilo na mieste oživiť a vrtuľníkom previezť do nemocnice, v piatok však zraneniam podľahol. Organizátori v reakcii na Mäderove úmrtie neutralizovali šiestu etapu a cyklisti odjazdili iba jej záver, aby si tak uctili jeho pamiatku.