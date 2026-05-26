< sekcia Šport
Sklamaný M. Pospíšil: Škoda, turnaj sme mali dobre rozohraný
Slovenskí hokejisti s trpkým pocitom prijímali skutočnosť, že sa pre nich skončili MS.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Fribourg 26. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti s trpkým pocitom prijímali skutočnosť, že sa pre nich skončili MS. Do štvrťfinále sa tesne nedostali po tom, čo v priamom súboji o postup podľahli Švédom 2:4. „Je to veľké sklamanie, turnaj sme mali dobre rozohratý,“ uviedol útočník Martin Pospíšil.
Narážal tým na vydarený vstup do MS, keď Slováci zvíťazili v úvodných štyroch zápasoch a získali v nich 11 bodov. Ďalšie im už do tabuľky nepribudli. V utorok podvečer museli bodovať, Švédi potrebovali na postup víťazstvo v riadnom hracom čase. Slováci viedli 1:0, no o náskok prišli ešte v prvej tretine a po tom, čo sa Švédi v druhej časti dostali do vedenia 3:1, bolo pre zverencov Vladimíra Országha ťažké dosiahnuť postupový výsledok. Súpera pritom prevýšili v streleckých pokusoch na bránku, rovnako ako predtým Čechov aj Kanaďanov. „Vedeli sme, že máme dobrý tím na to, aby sme dnes získali bod. Je to škoda. V prvej tretine sme mali šance, aby sme dali viac gólov. V druhej tretine sme mali nie príliš vydarenú pasáž, v ktorej sme inkasovali dva góly. Potom sa ťažko vracalo do zápasu cez taký kvalitný tím, aký majú Švédi,“ poznamenal kapitán Marek Hrivík. Slováci vzdorovali trom favoritom skupiny, no ani jedného neobrali o body. „V zápase s Českom sme boli blízko. Myslím si, že sme v ňom mohli bodovať a takisto aj dnes proti Švédom,“ konštatoval Hrivík.
Stabilnou súčasťou prvého útoku bol Martin Pospíšil, ktorý si prvýkrát v kariére zahral na MS po boku brata Kristiána. Obaja sa zaradili k lídrom mužstva a o to viac ich mrzelo, že sa s ním neprebojovali do štvrťfinále. „Som hrdý na chalanov za to, že sme hrali vyrovnanú partiu aj s najsilnejšími súpermi. Máme na čom stavať. Myslím si, že náš mladý tím odovzdal skvelé výkony, náš herný prejav bol po celý turnaj dobrý,“ poznamenal Martin Pospíšil, ktorý dosiahol na turnaji bilanciu jeden gól a tri asistencie. V priemere odohral 16:20 min za zápas a patril k najvyťaženejším útočníkom mužstva. „Vážim si pána Országha za to, aký som mal priestor. Snažil som sa odovzdať stodesať percent a byť líder pre mladších chalanov. Naša partia bola neskutočná. Hovoril som, že ak dobrú partiu prenesieme aj na ľad, tak sa môžu stať veľké veci. Škoda, že sme nepostúpili a nemohli hrať o medaily,“ poznamenal Martin Pospíšil.
Obranca Koch po konci turnaja: „Každý nechal na ľade všetko“
Po druhý raz za sebou sa slovenskí hokejisti nedostali do vyraďovacej fázy na majstrovstvách sveta. Na turnaji vo Švajčiarsku pritom výborne odštartovali, po štyroch dueloch mali na konte štyri víťazstvá. Nedokázali však obrať body papierovo silnejšie mužstvá.
Šancu na postup živili pred svojim posledným zápasom v základnej B-skupine. Proti Švédom sa ujali vedenia, no severania potom otočili skóre tromi gólmi a Slováci už len skorigovali na končených 3:2. „V prvej tretine sme mali viac šancí, chcelo to dať ešte jeden gól. Ale myslím si, že aj za stavu 3:2 sme tlačili a hrali sme dobre. Mrzí ma, že sa nám nepodarilo dať ďalší gól,“ povedal pre TASR obranca Patrik Koch.
V prvej dvadsaťminútovke pritom Slováci mohli súpera zlomiť, Švédi mali zlý vstup do zápasu. Zverenci Vladimíra Országha viedli po 10 minútach 11:0 na strely. Ale severania dali z ojedinelej šance na 1:1 a v druhej tretine odskočili na rozdiel dvoch gólov. „Mali sme v druhej tretine menší výpadok, ale myslím si, že zvyšok zápasu sme hrali veľmi dobre. Plán bol vrátiť sa k tomu a snažiť sa hrať zodpovedne, trpezlivo. Verili sme, že to príde,“ dodal Koch.
Slovákov mrzelo, že sa im nepodarilo po druhý raz za sebou dostať do top osmičky, ale výkonmi potešili najmä v dvoch tretinách s Kanadou a Švédskom a diváci im zatlieskali aj po zápase s Českom. „Ja som extrémne hrdý na chalanov, lebo každý nechal na ľade všetko. Mrzí ma to, lebo sme začali turnaj výborne. Škoda, že sa nám nepodarilo postúpiť ďalej,“ uviedol skúsený obranca.
Koch mal v priemere druhý najvyšší čas na ľade spomedzi Slovákov, odohral v priemere 19:14 minút na zápas. Viac mal len ďalší obranca Jozef Viliam Kmec s 20:05 minútami. „Ja som sa sústredil hlavne na tímový výkon a myslím si, že od toho sa odvíja výkon každého hráča. A my sme hrali spolu dobre a tým pádom sa aj mne hralo dobre,“ uzavrel Koch pre TASR.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
Narážal tým na vydarený vstup do MS, keď Slováci zvíťazili v úvodných štyroch zápasoch a získali v nich 11 bodov. Ďalšie im už do tabuľky nepribudli. V utorok podvečer museli bodovať, Švédi potrebovali na postup víťazstvo v riadnom hracom čase. Slováci viedli 1:0, no o náskok prišli ešte v prvej tretine a po tom, čo sa Švédi v druhej časti dostali do vedenia 3:1, bolo pre zverencov Vladimíra Országha ťažké dosiahnuť postupový výsledok. Súpera pritom prevýšili v streleckých pokusoch na bránku, rovnako ako predtým Čechov aj Kanaďanov. „Vedeli sme, že máme dobrý tím na to, aby sme dnes získali bod. Je to škoda. V prvej tretine sme mali šance, aby sme dali viac gólov. V druhej tretine sme mali nie príliš vydarenú pasáž, v ktorej sme inkasovali dva góly. Potom sa ťažko vracalo do zápasu cez taký kvalitný tím, aký majú Švédi,“ poznamenal kapitán Marek Hrivík. Slováci vzdorovali trom favoritom skupiny, no ani jedného neobrali o body. „V zápase s Českom sme boli blízko. Myslím si, že sme v ňom mohli bodovať a takisto aj dnes proti Švédom,“ konštatoval Hrivík.
Stabilnou súčasťou prvého útoku bol Martin Pospíšil, ktorý si prvýkrát v kariére zahral na MS po boku brata Kristiána. Obaja sa zaradili k lídrom mužstva a o to viac ich mrzelo, že sa s ním neprebojovali do štvrťfinále. „Som hrdý na chalanov za to, že sme hrali vyrovnanú partiu aj s najsilnejšími súpermi. Máme na čom stavať. Myslím si, že náš mladý tím odovzdal skvelé výkony, náš herný prejav bol po celý turnaj dobrý,“ poznamenal Martin Pospíšil, ktorý dosiahol na turnaji bilanciu jeden gól a tri asistencie. V priemere odohral 16:20 min za zápas a patril k najvyťaženejším útočníkom mužstva. „Vážim si pána Országha za to, aký som mal priestor. Snažil som sa odovzdať stodesať percent a byť líder pre mladších chalanov. Naša partia bola neskutočná. Hovoril som, že ak dobrú partiu prenesieme aj na ľad, tak sa môžu stať veľké veci. Škoda, že sme nepostúpili a nemohli hrať o medaily,“ poznamenal Martin Pospíšil.
Obranca Koch po konci turnaja: „Každý nechal na ľade všetko“
Po druhý raz za sebou sa slovenskí hokejisti nedostali do vyraďovacej fázy na majstrovstvách sveta. Na turnaji vo Švajčiarsku pritom výborne odštartovali, po štyroch dueloch mali na konte štyri víťazstvá. Nedokázali však obrať body papierovo silnejšie mužstvá.
Šancu na postup živili pred svojim posledným zápasom v základnej B-skupine. Proti Švédom sa ujali vedenia, no severania potom otočili skóre tromi gólmi a Slováci už len skorigovali na končených 3:2. „V prvej tretine sme mali viac šancí, chcelo to dať ešte jeden gól. Ale myslím si, že aj za stavu 3:2 sme tlačili a hrali sme dobre. Mrzí ma, že sa nám nepodarilo dať ďalší gól,“ povedal pre TASR obranca Patrik Koch.
V prvej dvadsaťminútovke pritom Slováci mohli súpera zlomiť, Švédi mali zlý vstup do zápasu. Zverenci Vladimíra Országha viedli po 10 minútach 11:0 na strely. Ale severania dali z ojedinelej šance na 1:1 a v druhej tretine odskočili na rozdiel dvoch gólov. „Mali sme v druhej tretine menší výpadok, ale myslím si, že zvyšok zápasu sme hrali veľmi dobre. Plán bol vrátiť sa k tomu a snažiť sa hrať zodpovedne, trpezlivo. Verili sme, že to príde,“ dodal Koch.
Slovákov mrzelo, že sa im nepodarilo po druhý raz za sebou dostať do top osmičky, ale výkonmi potešili najmä v dvoch tretinách s Kanadou a Švédskom a diváci im zatlieskali aj po zápase s Českom. „Ja som extrémne hrdý na chalanov, lebo každý nechal na ľade všetko. Mrzí ma to, lebo sme začali turnaj výborne. Škoda, že sa nám nepodarilo postúpiť ďalej,“ uviedol skúsený obranca.
Koch mal v priemere druhý najvyšší čas na ľade spomedzi Slovákov, odohral v priemere 19:14 minút na zápas. Viac mal len ďalší obranca Jozef Viliam Kmec s 20:05 minútami. „Ja som sa sústredil hlavne na tímový výkon a myslím si, že od toho sa odvíja výkon každého hráča. A my sme hrali spolu dobre a tým pádom sa aj mne hralo dobre,“ uzavrel Koch pre TASR.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /