Sklenárik obsadil vo vytrvalostných pretekoch kadetov 5. miesto
Na štart sa postavili tiež ďalší traja slovenskí zástupcovia, Šimona Krištofíka klasifikovali na 52. mieste, Oliver Gajdošovci bol na 55. pozícii a Ján Kováč prišiel do cieľa na 66. priečke.
Autor TASR
Arber 28. februára (TASR) - Slovenský biatlonista Markus Sklenárik obsadil na MS juniorov a mládeže v nemeckom Arbere piate miesto vo vytrvalostných pretekoch kadetov na 12,5 km. Na štyroch streleckých položkách spravil spolu štyri chyby, za pódiovým umiestnením zaostal o necelých 20 sekúnd. Zlato získal Lotyš Rihards Lozbers.
Na štart sa postavili tiež ďalší traja slovenskí zástupcovia, Šimona Krištofíka klasifikovali na 52. mieste (+9:59,1 min), Oliver Gajdošovci bol na 55. pozícii (+10:14,5) a Ján Kováč prišiel do cieľa na 66. priečke (+11:55,6).
MS juniorov a mládeže - výsledky:
kadeti - vytrvalostné preteky na 12,5 km: 1. Rihards Lozbers (Lot.) 38:21,2 min. (3), 2. Taras Tarasjuk (Ukr.) +54,5 s (2), 3. Georgi Džhorgov (Bul.) +3:23,9 (3),... 5. Markus SKLENÁRIK +3:42,7 (4), 52. Šimon KRIŠTOFÍK +9:59,1 (6), 55. Oliver GAJDOŠOVCI +10:14,5 (9), 66. Ján KOVÁČ (všetci SR) +11:55,6 (6)
