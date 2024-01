Sklenárik postúpil tesne do stíhačky, mladíci i veterán Kazár zaostali

Osrblie 26. januára (TASR) - So šestice slovenských biatlonistov postúpil zo šprintu do sobotňajšej stíhačky iba jediný. Tomášovi Sklenárikovi sa to pred domácim publikom podarilo len tesne, keďže na strelnici spravil až štyri chyby a do konca pretekov tŕpol, či sa vojde do postupovej 60-tky.



Nakoniec to vyšlo na 56. miesto, s výkonom nebol spokojný, no verí, že v sobotu si vylepší postavenie. Už teraz je isté, že na domácich ME bude najlepší z domácich mužov. Aj v stredajších vytrvalostných pretekoch z nich skončil najvyššie na 27. mieste.



V piatok odštartoval sľubne, keď bol pred prvou položkou pribežne dvanásty s malým mankom na dovtedajšieho lídra, ale prišli tri rany mimo a odpálil si šancu na lepšie umiestnenie. "Škoda tej streľby, pretože si myslím, že sme to s trénerom bežecky pripravili dobre. Ľadová trať mi trošku nevyhovovala, ale snažil som sa bojovať až do cieľa," povedal pre TASR. Podmienky oproti nástrelu sa pritom pred ležkou veľmi nezmenili: "Fúkalo zľava, ale bolo to podobné ako na nástrele. Pravdepodobne však bol silnejší vietor a mal som reagovať."



Po dojazde do cieľa ešte nevedel, či v Osrblí bude mať aj tretí individuálny štart, no nakoniec sa mu to podarilo. "Zajtra skúsim zabojovať o čo najlepší posun hore," dodal.



Jediný, kto vybielil oba terče, bol Matej Kazár. Už štyridsaťročný veterán dávnejšie ukončil aktívnu kariéru a štartuje len príležitostne. Streľbu zvládol čisto ako len jeden z ôsmich zo 127-členného štartového poľa, no bežecky mu to tak nešlo a skončil na 84. mieste (+3:04,4 min). "Strelecky to bolo dobré. Pamätal som si posledné letné majstrovstvá, ktoré boli tu. Tam som strieľal naposledy tiež v takejto intenzite. Vtedy sa to vydarilo a som mal v šprinte 0+1. Dnes padli dve nuly, takže so streľbou som veľmi spokojný. Škoda však toho behu, kde som sa vytrápil a nemohol som sa odraziť tak, ako som chcel," povedal po pretekoch.



O štyri priečky vyššie bol Damián Cesnek s bilanciou 1+1 a stratou 2:59,5 min. Šimon Adamov obsadil 90. miesto (4 strelecké chyby, +3:19,9 min), Sebastián Ilavský bol 92. (1, +3:22,9 min) a Matej Badáň skončil na 97. pozícii (3, +3:31,2 min). Pred domácim publikom sa chceli predviesť lepšími výkonmi, no Badáň, Ilavský a Adamov sú ešte juniori.



"Atmosféra bola veľmi dobrá, z mojej strany to bolo lepšie ako vytrvalostné preteky, ale chcel som ísť do stíhačky, čo sa nepodarilo. Je to pre nás ťažké dostať sa do nej. Žiaľ, konkurencia je tu veľmi vysoká, Nóri kraľujú tu aj vo sveťáku, no to nemôže byť výhovorka. Musíme makať a dúfam, že o pár rokov budeme jazdiť stíhačky už pravidelne," povedal Cesnek.