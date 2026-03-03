< sekcia Šport
Sklenárik sa stal majstrom sveta v šprinte kadetov
Na strelnici nespravil ani jednu chybu a na 7,5 km trati triumfoval s náskokom 19 sekúnd pred Lotyšom Rihardsom Lozbersom, ktorý minul tri terče.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Arber 3. marca (TASR) - Slovenský biatlonista Markus Skelnárik sa stal majstrom sveta v šprinte kadetov na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi. Na strelnici nespravil ani jednu chybu a na 7,5 km trati triumfoval s náskokom 19 sekúnd pred Lotyšom Rihardsom Lozbersom, ktorý minul tri terče. Bronz získal Hannes Lipfert z Nemecka (+44,8 s).
Devätnásťročný Sklenárik bol priebežný líder po ležke aj stojke, keď ako jeden z dvoch pretekárov zo 117-členného štartového poľa trafil všetkých desať terčov. Do cieľa prišiel v čase 18:28,6 minúty. V Arberi vybojoval už druhý cenný kov pre Slovensko. Pred ním triumfovala vo vytrvalostných pretekoch Michaela Straková. „Už od štartu sa mi bežalo fajn. Nečakal som, že som to rozbehol až tak rýchlo. Trochu som sa bál ležky, ktorá zvykne byť moja slabina. Hlavne posledné rany, teraz som si ešte počkal a bola to nula. Druhé kolo som sa snažil odbehnúť čo najrýchlejšie. Na stojku som prišiel sebavedomo, veril som si, že na to mám a tak sa aj stalo. Do posledného kola som už vybiehal s tým, že dám do toho všetko. Išiel som cez bolesť a vyšlo to. Toto je malý splnený sen,“ uviedol čerstvý majster sveta pre slovenskybiatlon.sk.
Sklenárik útočil na medailu už vo vytrvalostných pretekoch, no sklamala ho streľba, keď so štyrmi chybami skončil na piatom mieste. Rovnakú priečku obsadil aj v mix štafete. Vytrvalostnú súťaž kadetov vyhral Lozbers, ktorý bol na trati jednoznačne najrýchlejší aj v šprinte, ale musel ísť až na tri trestné kolá. Sklenárik mal piaty bežecký čas so stratou 58 sekúnd na lotyšského pretekára. Okrem neho strieľal čisto už len Ukrajinec Jaroslav Harkuša, ktorý však bol výrazne pomalší na trati a skončil až na 44. mieste (+2:37,1 min).
Z ďalších troch slovenských reprezentantov skončil najvyššie Ján Kováč, ktorý zvládol ležku čisto, na stojke minul dva terče a do cieľa prišiel na 44. mieste s mankom 2:49,1 min na Sklenárika. Oliver Gajdošovci musel na tri trestné kolá a skončil hneď za ním na 52. priečke (+2:50,7 min), Šimon Krištofík bol so štyrmi chybami 64. (+3:25,8 min).
Tretí cenný kov zo svetového šampionátu ušiel Slovensku tesne v kategórii juniorov. Dlho bol na medailových pozíciách v šprinte juniorov na 10 km Martin Maťko, ktorý napokon obsadil konečné 4. miesto. Maťko v cieli zaostal za víťazným Poliakom Grzegorzom Galicom o 53,3 sekundy. Na tretieho Nóra Kaspera Kalkenberga stratil 21,3 sekundy. Mimo pódium vytlačil Maťka švédsky reprezentant Philip Lindkvist-Flötten, ktorý štartoval až s číslom 95 a v cieli bol rýchlejší o takmer pol minúty.
Maťko v úvodnej streľbe sklopil všetky terče, v cieli ho však musela mrzieť druhá položka. Na nej poslal veľmi rýchlo prvé tri rany mimo a musel absolvovať tri trestné kolá. Na štarte boli aj jeho ďalší krajania, z ktorých sa v top 50 umiestnil už len Michal Adamov na 32. mieste so stratou 2:45,1 min. Martin Cienik figuroval na 54. pozícii (+4:34,7) a Sebastián Belicaj skončil na 56. priečke (+4:37,3).
Devätnásťročný Sklenárik bol priebežný líder po ležke aj stojke, keď ako jeden z dvoch pretekárov zo 117-členného štartového poľa trafil všetkých desať terčov. Do cieľa prišiel v čase 18:28,6 minúty. V Arberi vybojoval už druhý cenný kov pre Slovensko. Pred ním triumfovala vo vytrvalostných pretekoch Michaela Straková. „Už od štartu sa mi bežalo fajn. Nečakal som, že som to rozbehol až tak rýchlo. Trochu som sa bál ležky, ktorá zvykne byť moja slabina. Hlavne posledné rany, teraz som si ešte počkal a bola to nula. Druhé kolo som sa snažil odbehnúť čo najrýchlejšie. Na stojku som prišiel sebavedomo, veril som si, že na to mám a tak sa aj stalo. Do posledného kola som už vybiehal s tým, že dám do toho všetko. Išiel som cez bolesť a vyšlo to. Toto je malý splnený sen,“ uviedol čerstvý majster sveta pre slovenskybiatlon.sk.
Sklenárik útočil na medailu už vo vytrvalostných pretekoch, no sklamala ho streľba, keď so štyrmi chybami skončil na piatom mieste. Rovnakú priečku obsadil aj v mix štafete. Vytrvalostnú súťaž kadetov vyhral Lozbers, ktorý bol na trati jednoznačne najrýchlejší aj v šprinte, ale musel ísť až na tri trestné kolá. Sklenárik mal piaty bežecký čas so stratou 58 sekúnd na lotyšského pretekára. Okrem neho strieľal čisto už len Ukrajinec Jaroslav Harkuša, ktorý však bol výrazne pomalší na trati a skončil až na 44. mieste (+2:37,1 min).
Z ďalších troch slovenských reprezentantov skončil najvyššie Ján Kováč, ktorý zvládol ležku čisto, na stojke minul dva terče a do cieľa prišiel na 44. mieste s mankom 2:49,1 min na Sklenárika. Oliver Gajdošovci musel na tri trestné kolá a skončil hneď za ním na 52. priečke (+2:50,7 min), Šimon Krištofík bol so štyrmi chybami 64. (+3:25,8 min).
Tretí cenný kov zo svetového šampionátu ušiel Slovensku tesne v kategórii juniorov. Dlho bol na medailových pozíciách v šprinte juniorov na 10 km Martin Maťko, ktorý napokon obsadil konečné 4. miesto. Maťko v cieli zaostal za víťazným Poliakom Grzegorzom Galicom o 53,3 sekundy. Na tretieho Nóra Kaspera Kalkenberga stratil 21,3 sekundy. Mimo pódium vytlačil Maťka švédsky reprezentant Philip Lindkvist-Flötten, ktorý štartoval až s číslom 95 a v cieli bol rýchlejší o takmer pol minúty.
Maťko v úvodnej streľbe sklopil všetky terče, v cieli ho však musela mrzieť druhá položka. Na nej poslal veľmi rýchlo prvé tri rany mimo a musel absolvovať tri trestné kolá. Na štarte boli aj jeho ďalší krajania, z ktorých sa v top 50 umiestnil už len Michal Adamov na 32. mieste so stratou 2:45,1 min. Martin Cienik figuroval na 54. pozícii (+4:34,7) a Sebastián Belicaj skončil na 56. priečke (+4:37,3).
MS juniorov a mládeže - šprint:
juniori: 1. Grzegorz Galica (Poľ.) 27:46,4 min (2), 2. Philip Lindkvist-Flötten (Švéd.) +23,7 s (0), 3. Kasper Kalkenberg (Nór.) +32,0 (0), 4. Martin MAŤKO (SR) +53,3 (3),..., 32. Michal ADAMOV +2:45,1 (3), 54. Martin Cienik +4:34,7 (3), 56. Sebastián Belicaj (všetci SR) +4:37,3 (1)
kadeti: 1. Markus SKLENÁRIK (SR) 18:28,6 min (0), 2. Rihards Lozbers (Lot.) +19,0 (3), 3. Hannes Lipfert (Nem.) +44,8 (1), ... 51. Ján KOVÁČ +2:49,1 (2), 52. Oliver GAJDOŠOVCI +2:50,7 (3), 64. Šimon KRIŠTOFÍK (všetci SR) +3:25,8 (4)
juniori: 1. Grzegorz Galica (Poľ.) 27:46,4 min (2), 2. Philip Lindkvist-Flötten (Švéd.) +23,7 s (0), 3. Kasper Kalkenberg (Nór.) +32,0 (0), 4. Martin MAŤKO (SR) +53,3 (3),..., 32. Michal ADAMOV +2:45,1 (3), 54. Martin Cienik +4:34,7 (3), 56. Sebastián Belicaj (všetci SR) +4:37,3 (1)
kadeti: 1. Markus SKLENÁRIK (SR) 18:28,6 min (0), 2. Rihards Lozbers (Lot.) +19,0 (3), 3. Hannes Lipfert (Nem.) +44,8 (1), ... 51. Ján KOVÁČ +2:49,1 (2), 52. Oliver GAJDOŠOVCI +2:50,7 (3), 64. Šimon KRIŠTOFÍK (všetci SR) +3:25,8 (4)