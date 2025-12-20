< sekcia Šport
Skokan na lyžiach D. Prevc triumfoval aj v Engelbergu
Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil z kvalifikácie do hlavnej súťaže.
Autor TASR,aktualizované
Engelberg 20. decembra (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc triumfoval aj v sobotňajšej individuálnej súťaži Svetového pohára v Engelbergu. Vo švajčiarskom stredisku zvíťazil o 3,8 bodu pred Nemcom Felixom Hoffmannom a upevnil si post lídra celkového poradia.
Slovinec ovládol piate podujatie prestížneho seriálu za sebou a potvrdil skvelú formu pred blížiacim sa Turné štyroch mostíkov. „Dokázal som sa vyrovnať s náročnými podmienkami i meniacim sa vetrom a v druhom kole som zaletel do vzdialenosti 142 m," uviedol pre akreditované médiá Prevc po 13. víťazstve v kariére. Tretí skončil so stratou 12,1 b- Japonec Ren Nikaido- Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil z kvalifikácie do hlavnej súťaže-
Slovinec ovládol piate podujatie prestížneho seriálu za sebou a potvrdil skvelú formu pred blížiacim sa Turné štyroch mostíkov. „Dokázal som sa vyrovnať s náročnými podmienkami i meniacim sa vetrom a v druhom kole som zaletel do vzdialenosti 142 m," uviedol pre akreditované médiá Prevc po 13. víťazstve v kariére. Tretí skončil so stratou 12,1 b- Japonec Ren Nikaido- Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil z kvalifikácie do hlavnej súťaže-
Svetový pohár v skokoch na lyžiach v Engelbergu
muži - individuálna súťaž:
1. Domen Prevc (Slovin.) 330,2 b. (138,5+142,0 m), 2. Felix Hoffmann (Nem.) 326,4 (138,0+141,0), 3. Ren Nikaido (Jap.) 318,1 (141,5+129,5), 4. Philipp Raimund (Nem.) 315,0 (138,0+135,0), 5. Jonas Schuster (Rak.) 314,9 (139,0+134,0), 6. Rjoju Kobajaši (Jap-) 314,1 (138,0+131,0), 7. Jason Colby (USA) 313,9 (136,5+135,0), 8. Jan Hörl (Rak.h) 306,8 (134,0+134,0), 9. Anže Lanišek (Slovin.) 301,4 (134,0+131,0), 10. Johann Andre Forfang (Nór.) 299,6 (131,5+133,5)
Celkové poradie SP (po 10 súťažiach):
1. Prevc 770 bodov, 2. Kobajaši 551. 3. Lanišek 488, 4. Raimund 450. 5. Nikaido 433, 6. Daniel Tschofenig a Stefan Kraft (obaja Rak.) 356
muži - individuálna súťaž:
1. Domen Prevc (Slovin.) 330,2 b. (138,5+142,0 m), 2. Felix Hoffmann (Nem.) 326,4 (138,0+141,0), 3. Ren Nikaido (Jap.) 318,1 (141,5+129,5), 4. Philipp Raimund (Nem.) 315,0 (138,0+135,0), 5. Jonas Schuster (Rak.) 314,9 (139,0+134,0), 6. Rjoju Kobajaši (Jap-) 314,1 (138,0+131,0), 7. Jason Colby (USA) 313,9 (136,5+135,0), 8. Jan Hörl (Rak.h) 306,8 (134,0+134,0), 9. Anže Lanišek (Slovin.) 301,4 (134,0+131,0), 10. Johann Andre Forfang (Nór.) 299,6 (131,5+133,5)
Celkové poradie SP (po 10 súťažiach):
1. Prevc 770 bodov, 2. Kobajaši 551. 3. Lanišek 488, 4. Raimund 450. 5. Nikaido 433, 6. Daniel Tschofenig a Stefan Kraft (obaja Rak.) 356