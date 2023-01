Skokan na lyžiach Granerud zvíťazil v letoch na mostíku

výsledky sobotnej súťaže SP v letoch v Kulme:



1. Halvor Egner Granerud (Nór.) 440,7 b (238+231 m), 2. Stefan Kraft (Rak.) 431,9 (232,5+234), 3. Domen Prevc (Slovin.) 425,4 (236+224), 4. Piotr Zyla (Poľ.) 423 (233,5+226,5), 5. Jan Hoerl (Rak.) 397,8 (212,5+223), 6. Timi Zajc 391,3 (205,5+243), 7. Žiga Jelar 375,9 (212,5+200) (obaja Slovin.), 8. Markus Eisenbichler 370,8 (200,5+209,5), 9. Andreas Wellinger (obaja Nem.) 369,8 (209+06), 10. Dawid Kubacki (Poľ.) 366,2 (194,5+230,5)

celkové poradie SP (po 17 súťažiach):



1. Granerud 1216 b, 2. Kubacki 1190, 3. Anže Lanišek (Slovin.) 961, Kraft 891, Zyla 678, Manuel Fettner (Rak.) 498



Kulm 28. januára (TASR) - Nórsky skokan na lyžiach Halvor Egner Granerud zvíťazil v sobotnej súťaži v letoch na mostíku v rakúskom Kulme so ziskom 440,7 bodu. Okrem triumfu sa dostal aj do čela priebežného poradia Svetového pohára, keď po sedemnástich pretekoch vystriedal na pozícii doterajšieho lídra Poliaka Dawida Kubackého. Druhú priečku v sobotu obsadil Rakúšan Stefan Kraft, ktorý zaostal o 8,8 bodu. Na pódiu ich doplnil Slovinec Domen Prevc (425,4).Slovinský skokan dosiahol pódiové umiestnenie prvýkrát od 24. marca 2019, keď obsadil druhú priečku na domácom mostíku v Planici. Granerud predviedol konzistentný výkon pri oboch skokoch (238+231 m). Kubackému nevyšiel prvý let, v ktorom dosiahol iba na hranicu 194,5 metra. Druhý pokus (230,5 m) sa mu vydaril oveľa lepšie, no posunul ho iba 10. pozíciu.