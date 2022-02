Skokan na lyžiach Lindvik získal zlato na veľkom mostíku

ZOH 2022 v Pekingu - skoky na lyžiach



muži - veľký mostík:

1. Marius Lindvik (Nór.) 296,1 b. (140,5+140 m),

2. Rjoju Kobajaši (Jap.) 292,8 (142+138),

3. Karl Geiger (Nem.) 281,3 (138+138),

4. Kamil Stoch (Poľ.) 277,2 (137,5+133,5),

5. Markus Eisenbichler (Nem.) 275,7 (137,5+139,5),

6. Timi Zajc (Slov.) 273,2 (138,5+130,5),

7. Manuel Fettner (Rak.) 272,7 (138,5+134),

8. Halvor Egner Granerud (Nór.) 271,4 (135+135,5),

9. Jan Hörl (Rak.) 270,9 (136+137),

10. Peter Prevc (Slov.) 268,7 (137+137)

Peking 12. februára (TASR) - Nórsky skokan na lyžiach Marius Lindvik zvíťazil v sobotňajšej súťaži na veľkom mostíku na ZOH 2022. V Pekingu triumfoval s náskokom 3,3 bodu pred olympijským šampiónom na strednom mostíku Japoncom Rjojum Kobajašim. Bronz putuje do Nemecka zásluhou Karla Geigera, ktorý za Lindvikom zaostal o 14,8 b.Kobajaši po 1. kole mieril za zlatým double, keď pristál na značke 142 m a vytvoril si náskok 2,2 bodu pred druhým Lindvikom. V druhom kole však Nór zaletel do vzdialenosti 140 m a vďaka vysokým známkam za ukážkový telemark sa vyšvihol na najvyšší stupienok. Víťaz piatkovej kvalifikácie dosiahol životný úspech. Lindvik je prvý nórsky olympijský šampión na veľkom mostíku od roku 1964, keď Toralf Engan nenašiel premožiteľa na ZOH v Innsbrucku. Kobajaši nezopakoval husársky kúsok Švajčiara Simona Ammanna i Poliaka Kamila Stocha, ktorí na jednej zimnej olympiáde vyhrali obe individuálne súťaže. Ammanovi sa to podarilo dokonca dvakrát - na ZOH 2010 vo Vancouveri i ZOH 2002 v Salt Lake City.Geiger, líder celkového poradia Svetového pohára, sa zo šiesteho miesta po 1. kole posunul na bronzovú priečku. V druhom kole dosiahol výkon 138 m a predstihol Slovinca Timiho Zajca, Stocha i Rakúšana Manuela Fettnera. Stoch, obhajca zlata z Pjongčangu i Soči, skončil štvrtý. Zajc po pokuse s dĺžkou 130,5 m klesol z tretej na šiestu priečku.