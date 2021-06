Skokan pokračuje v HK Poprad: Akceptoval som skvelú ponuku

Poprad 11. júna (TASR) - Slovenský hokejový útočník Dávid Skokan bude aj v sezóne 2021/2022 pôsobiť v HK Poprad.



"V živote robíme rôzne rozhodnutia a ja som jedno spravil. Zostávam 'kamzíkom' aj vďaka partnerom HK Poprad," odkázal vo videu na sociálnych sieťach.



Skokan bol v sezóne 2020/2021 súčasťou najproduktívnejšieho extraligového útoku s Marcelom Haščákom a Patrikom Svitanom. V kanadskom bodovaní súťaže sa umiestnil na 2. mieste za Haščákom, keď v 64 zápasoch dosiahol 27 gólov a 40 asistencií (67 bodov), ku ktorým pridal 34 plusových bodov. S Popradom sa dostal až do finále play off, v ktorom však nestačil na HKM Zvolen. Skokan dostal za výkony vo vyraďovacej časti ocenenie Zlatá korčuľa pre najlepšieho hráča play off.



"Mal som veľa ponúk aj zo zahraničných líg. To, že sa nikde nesťahujem, spôsobilo aj to, že už som si zvykol na bývanie v rodnom meste. Od pánov Jana Telenského, Ľudovíta Jurínyiho a Herolda Neklana mi prišla skvelá ponuka za ktorú som vďačný a preto som ju bez váhania akceptoval. Budem sa snažiť naplniť očakávania vedenia, trénerov, spoluhráčov a fanúšikov, aby som hral tak dobre, ako v minulej sezóne a vrátil klubu to, čo do mňa v mladosti investoval. Viem, že nahradiť 'Hakyho' bude veľmi ťažké, ale v športe je všetko možné. Verím, že ho niekto nahradí a spoločne pomôžeme klubu, aby sa opäť pohyboval na horných priečkach. Keď som pred rokmi odchádzal z Popradu, tak v klube nič nefungovalo. Teraz po tejto sezóne, ako som už párkrát aj povedal, som zistil, že je to úplne iný klub, vysoko profesionálny. Aj to ma presvedčilo, aby som zostal," povedal Skokan pre hkpoprad.sk.



České médiá ešte v priebehu play off prišli s informáciou o odchode Skokana a Haščáka do Komety Brno. Zatiaľ čo najlepší strelec extraligovej sezóny Haščák po sezóne skutočne zamieril do Brna, Skokan sa rozhodol pre zotrvanie v materskom klube. V najvyššej slovenskej súťaži nastupoval aj za Košice a Slovan Bratislava, s ktorým získal v roku 2012 majstrovský titul.