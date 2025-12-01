< sekcia Šport
Skokan skončil ako asistent trénera v HKM Zvolen
K rozchodu prichádza takmer po roku, odkedy Skokan prišiel do klubu spoločne s hlavným trénerom Petrom Mikulom vlani v decembri.
Autor TASR
Zvolen 1. decembra (TASR) - Hokejový klub HKM Zvolen a asistent trénera Dávid Skokan sa po vzájomnej dohode rozhodli ukončiť spoluprácu k 30. novembru 2025.
„K rozchodu prichádza takmer po roku, odkedy Skokan prišiel do klubu spoločne s hlavným trénerom Petrom Mikulom vlani v decembri. Klub Ďakuje Dávidovi za jeho odvedenú prácu a želáme mu veľa šťastia a úspechov v jeho ďalšej trénerskej kariére,“ uviedol Zvolen na svojom webe.
