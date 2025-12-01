Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Skokan skončil ako asistent trénera v HKM Zvolen

Na snímke vpravo tréner Zvolena Peter Mikula, vľavo asistent trénera Dávid Skokan počas zápasu 48. kola hokejovej Tipos extraligy HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen v Spišskej Novej Vsi 16. februára 2025. Foto: TASR - František Iván

K rozchodu prichádza takmer po roku, odkedy Skokan prišiel do klubu spoločne s hlavným trénerom Petrom Mikulom vlani v decembri.

Autor TASR
Zvolen 1. decembra (TASR) - Hokejový klub HKM Zvolen a asistent trénera Dávid Skokan sa po vzájomnej dohode rozhodli ukončiť spoluprácu k 30. novembru 2025.

„K rozchodu prichádza takmer po roku, odkedy Skokan prišiel do klubu spoločne s hlavným trénerom Petrom Mikulom vlani v decembri. Klub Ďakuje Dávidovi za jeho odvedenú prácu a želáme mu veľa šťastia a úspechov v jeho ďalšej trénerskej kariére,“ uviedol Zvolen na svojom webe.
