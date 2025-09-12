< sekcia Šport
Skokana Powella suspendovali, nezúčastní sa ani na šampionáte v Tokiu
Powell sa v súčasnosti venuje trénovaniu mladých atlétov na amerických školách.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Jednotka pre integritu atletiky (AIU) suspendovala na neurčito bývalého amerického skokana do diaľky Mikea Powella. Dôvodom by podľa agentúry AFP mali byť bezpečnostné obavy, AIU však v krátkom stanovisku neuviedla konkrétne dôvody.
Powell sa v súčasnosti venuje trénovaniu mladých atlétov na amerických školách. Šesťdesiatjedenročný Američan má podľa vyjadrenia AIU zakázané zúčastniť sa na akýchkoľvek podujatiach pod záštitou Svetovej atletiky. Pre dvojnásobného majstra sveta a držiteľa dvoch strieborných medailí z OH to znamená, že sa nemôže vrátiť ani do Tokia, kde v sobotu začínajú MS v atletike. Bolo to práve v Japonsku, kde v roku 1991 stanovil svetový rekord.
