Skokana Powella suspendovali, nezúčastní sa ani na šampionáte v Tokiu

Na snímke Mike Powell, bývalý reprezentant v skokoch do diaľky počas autogramiády legiend, ktorá je súčasťou 60. ročníka atletického mítingu Tipos P-T-S v Banskej Bystrici 8. augusta 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Powell sa v súčasnosti venuje trénovaniu mladých atlétov na amerických školách.

Bratislava 12. septembra (TASR) - Jednotka pre integritu atletiky (AIU) suspendovala na neurčito bývalého amerického skokana do diaľky Mikea Powella. Dôvodom by podľa agentúry AFP mali byť bezpečnostné obavy, AIU však v krátkom stanovisku neuviedla konkrétne dôvody.

Powell sa v súčasnosti venuje trénovaniu mladých atlétov na amerických školách. Šesťdesiatjedenročný Američan má podľa vyjadrenia AIU zakázané zúčastniť sa na akýchkoľvek podujatiach pod záštitou Svetovej atletiky. Pre dvojnásobného majstra sveta a držiteľa dvoch strieborných medailí z OH to znamená, že sa nemôže vrátiť ani do Tokia, kde v sobotu začínajú MS v atletike. Bolo to práve v Japonsku, kde v roku 1991 stanovil svetový rekord.
