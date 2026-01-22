< sekcia Šport
Skokanka Kapustíková nebude môcť štartovať na olympiáde
Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) totiž napokon nepridelila slovenskú ženskú miestenku a rozhodla sa uprednostniť krajiny, ktoré môžu postaviť miešaný tím.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 22. januára (TASR) - Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková nebude môcť štartovať na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´ Ampezzo. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) totiž napokon nepridelila Slovensku ženskú individuálnu miestenku a rozhodla sa uprednostniť krajiny, ktoré môžu postaviť miešaný tím. Informoval o tom Zväz slovenského lyžovania (ZSL).
„V predchádzajúcej komunikácii došlo k nepresnému označeniu statusu športovkyne Kiry Márie Kaustíkovej v súvislosti so Zimnými olympijskými hrami Miláno – Cortina 2026. Proces prideľovania olympijských miesteniek v skokoch na lyžiach prebiehal na úrovni Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) vo viacerých fázach. Po zverejnení provizórneho kvótového listu došlo v jeho záverečnej fáze k úpravám poradia v rámci rozhodnutí FIS, ktoré zohľadnili aj potrebu obsadenia súťaže miešaných tímov. V dôsledku tohto postupu sa konečný kvótový list FIS, oficiálne zverejnený v pondelok 20. januára 2026, líšil od predchádzajúcej provizórnej verzie. Tento rozdiel nebol výsledkom chyby na strane Zväzu slovenského lyžovania, ale vyplýval z rozhodnutí prijatých výlučne na úrovni FIS. Podľa finálneho kvótového listu FIS Slovensko v skokoch na lyžiach nezískalo ženskú individuálnu olympijskú miestenku na ZOH 2026. Proces prideľovania olympijských miesteniek je v tejto chvíli zo strany FIS uzavretý a zverejnený kvótový list má definitívny charakter,“ uviedla prostredníctvom tlačovej správy Andrea Zererová, marketingová riaditeľka ZLS.
Slovenský skokanský šport tak bude na ZOH 2026 zastupovať iba Hektor Kapustík, ktorý sa mal od štvrtka 22. januára predstaviť na MS v letoch v nemeckom Oberstdorfe. Na ceste z japonského Sappora však ochorel a tak nemohol odcestovať do dejiska šampionátu. Na budúci týždeň sa bude pripravovať v slovinskej Planici a generálku pred zimnou olympiádou absolvuje začiatkom februára na podujatiach Svetového pohára v nemeckom Willingene.
