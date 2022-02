Skokanka na lyžiach Bogatajová získala zlato na strednom mostíku

ZOH 2022 - skoky na lyžiach

ženy - stredný mostík:

1. Urša Bogatajová (Slov.) 239,0 b. (108+100 m)

2. Katharina Althausová (Nem.) 236,8 (105,5+94)

3. Nika Križnarová (Slov.) 232,0 (103+99,5)

4. Sara Takanašiová (Jap.) 224,1 (98,5+100)

5. Ema Klinecová (Slov.) 215,4 (100+90,5)

6. Silje Opsethová (Nór.) 200,5 (92,5+95)

7. Irina Avakumovová (ROV) 196,3, (95;89,5)

8. Lisa Ederová (Rak.) 193,4 (92+90)

9. Špela Rogeljová (Slov.) 184,2 (93+82,5)

10. Irma Machiniová (ROV) 180,9 (90+90)

Peking 5. februára (TASR) - Slovinská skokanka na lyžiach Urša Bogatajová získala na ZOH 2022 zlatú medailu v súťaži na strednom mostíku. V Pekingu triumfovala s náskokom 2,2 bodu pred Nemkou Katharinou Altmayerovou a dosiahla životný úspech. Úspech slovinských farieb podčiarkla bronzovou medailou Nika Križnarová.Althausová si vytvorila po úvodnom kole najlepšiu východiskovú pozíciu, keď pristála na značke 105,5 m a usadila sa na čele o 3,1 bodu pred Bogatajovou. V druhom kole však skočila Nemka iba 94 m a ani bodová kompenzácia za vietor jej nestačila na zlato. Rovnako ako na ZOH 2018 v Pjongčangu vybojovala striebro. Bogatajová zaletela do vzdialenosti 100 m a vďaka štýlovému telemarku sa vyšvihla na čelo. Líderka Svetového pohára Rakúšanka Marita Kramerová nemohla odcestovať do Číny po dvoch pozitívnych testoch na koronavírus.Bogatajová na základe výsledkov v tomto ročníku SP patrila k spolufavoritkám, so ziskom zlata však nepočítala. "," uviedla nová olympijská šampiónka pre slovinskú tlačovú agentúru STA.