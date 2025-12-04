Skokanka na lyžiach Kapustíková postúpila vo Wisle do hlavnej súťaže

Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Wisla 4. decembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková postúpila do hlavnej individuálnej súťaže Svetového pohára v poľskej Wisle. Kapustíková pristála v kvalifikácii na veľkom mostíku na značke 101 m a so ziskom 76,5 bodu obsadila 36. miesto. Medzi štyridsiatku postupujúcich sa nezmestila jej krajanka Tamara Mesíková, ktorá dosiahla výkon 92 m, od rozhodcov dostala 55,4 bodu a figurovala na 47. priečke. Hlavná súťaž bola na programe vo štvrtok od 17.15 h, Kapustíková v nej štartovala s poradovým číslom 2.
