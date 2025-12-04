< sekcia Šport
Skokanka na lyžiach Kapustíková postúpila vo Wisle do hlavnej súťaže
Medzi štyridsiatku postupujúcich sa nezmestila jej krajanka Tamara Mesíková, ktorá dosiahla výkon 92 m, od rozhodcov dostala 55,4 bodu a figurovala na 47. priečke.
Autor TASR
Wisla 4. decembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková postúpila do hlavnej individuálnej súťaže Svetového pohára v poľskej Wisle. Kapustíková pristála v kvalifikácii na veľkom mostíku na značke 101 m a so ziskom 76,5 bodu obsadila 36. miesto. Medzi štyridsiatku postupujúcich sa nezmestila jej krajanka Tamara Mesíková, ktorá dosiahla výkon 92 m, od rozhodcov dostala 55,4 bodu a figurovala na 47. priečke. Hlavná súťaž bola na programe vo štvrtok od 17.15 h, Kapustíková v nej štartovala s poradovým číslom 2.